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2022-07-05 18:40:48

《琉璃》女星袁冰妍公司逃稅罰近百萬 本人閃辭法人董事未道歉

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袁冰妍的公司涉嫌偷漏稅，被罰款近100萬人民幣。(袁冰妍微博)

袁冰妍的公司涉嫌偷漏稅，被罰款近100萬人民幣。(袁冰妍微博)

內地再有明星涉逃稅被罰，因主演古裝劇《琉璃》而人氣急升的30歲女星袁冰妍，由其擔任法定代表人、執行董事兼經理並持股100%的「重慶麗妍文化傳媒」，涉嫌偷稅漏稅163萬元(人民幣，下同)，上月中被重慶市稅務局罰款97.8萬元。

 

用公司錢支付袁冰妍個人消費815萬

根據相關處罰書，涉事公司2019至2021年期間，以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出共815萬元，相關支出應視為企業對個人投資者的紅利分配，按規定計徵個人所得稅，適用稅率為20%。涉事公司作為扣繳義務人，應代扣代繳163萬元個人所得稅，但涉事公司未履行相關義務，故重慶市稅務局對上述應扣未扣、應收未收稅款作出60%罰款。

公司被罰款後 袁冰妍退出所有職位

微博「袁冰妍工作室」周一發聲明致歉，稱公司已及時繳納款項，又強調處罰是因為「未及時履行代扣代繳義務所導致」。內地傳媒則踢爆，袁冰妍剛於周日退出涉事公司法定代表人、執行董事兼經理職位，而涉事公司2021年年報顯示，參保人數為0，即沒有聘用任何員工。袁冰妍本人暫未有回應，Dior已在微博刪除其代言的相關照片和內容。

袁冰妍工作室道歉。(互聯網)

袁冰妍工作室道歉。(互聯網)

網民：袁冰妍本人不道歉嗎？

內地網民紛紛批評袁冰妍處事手法惡劣，顯示其本人「毫無反省」，「本人不道歉嗎？鄧倫可是本人道歉了的哈，別啥都站在別人身後」、「本人100%控股，別出事了就甩鍋行嗎？」、「搞笑了，之前還是持股法人，一被發現偷稅漏稅就退出，然後甩鍋公司？」、「對明星來說，這個錢也不多，但是還不願意交，立馬變更法人有甚麼用，大家不都知道是誰的公司」。網民又認為，雖然與其他逃稅明星的幾億、幾十億來相比，袁冰妍的是「小錢」，「但問題是一樣的，性質是一樣的……袁冰妍幾乎就是在頂風作案了」。

官媒《人民日報》周一直接在標題以「逃稅」定性事件，「人民網評」微博周二早上亦發表相關短評，惟與之前評論鄧倫逃稅的內容幾乎一模一樣，加上袁冰妍未有如之前幾位逃稅明星一樣被「秒封殺」，不少網民質疑袁冰妍獲「優待」，「這不封，我替爽爽、冰冰、倫倫、婭婭叫屈啊」、「一視同仁都封了吧」、「不封殺不公平啊」、「還不處理？ 後台是有多硬啊」。

袁冰妍因主演古裝劇《琉璃》而人氣急升。香港開電視早前曾播放《琉璃》。(互聯網)

袁冰妍因主演古裝劇《琉璃》而人氣急升。香港開電視早前曾播放《琉璃》。(互聯網)

網傳袁冰妍參演劇集急停播 多套劇「生死未卜」

網上流傳，湖南衛視「湖南電視節目中心」緊急停播袁冰妍參演的電視劇《理想照耀中國》第14集，但有業內人士指出，湖南衛視並無「湖南電視節目中心」，又透露袁冰妍已被「封了」。袁冰妍已拍完待播或正拍攝的多套電視劇，包括《落花時節又逢君》、《傾城亦清歡》及《狐妖小紅娘》等，暫未知會否受波及，網民紛紛要求拍攝中楊冪新劇《狐妖小紅娘》換走袁冰妍。

網民質疑袁冰妍非第一次借空殼公司逃稅

另外，有網民懷疑，袁冰妍「逃稅稅額遠不止給她支出的800多萬」，質疑袁冰妍利用涉事空殼公司，將「明星收入稅率45%」轉化成「企業所得稅率25%」再轉成「個人所得稅率20%」，而其分別於2017及2018年成立、2019年雙雙註銷的「上海冰妍影視文化工作室」和「寧波高新區麗妍影視文化工作室」，恐怕亦有類似操作。

有網民質疑袁冰妍利用空殼公司逃稅，問題比所謂「漏稅」更嚴重。(互聯網) 網上流傳袁冰妍的上海冰妍影視文化工作室曾被上海稅務部門追報稅。(互聯網) 網民要求官方一視同仁，處理袁冰妍。(互聯網) 官媒昨晚將事件定性為「逃稅」。(互聯網) 官媒人民網對袁冰妍逃稅的評論。(互聯網)
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