《琉璃》女星袁冰妍公司逃稅罰近百萬 本人閃辭法人董事未道歉

內地再有明星涉逃稅被罰，因主演古裝劇《琉璃》而人氣急升的30歲女星袁冰妍，由其擔任法定代表人、執行董事兼經理並持股100%的「重慶麗妍文化傳媒」，涉嫌偷稅漏稅163萬元(人民幣，下同)，上月中被重慶市稅務局罰款97.8萬元。

用公司錢支付袁冰妍個人消費815萬

根據相關處罰書，涉事公司2019至2021年期間，以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出共815萬元，相關支出應視為企業對個人投資者的紅利分配，按規定計徵個人所得稅，適用稅率為20%。涉事公司作為扣繳義務人，應代扣代繳163萬元個人所得稅，但涉事公司未履行相關義務，故重慶市稅務局對上述應扣未扣、應收未收稅款作出60%罰款。

公司被罰款後 袁冰妍退出所有職位

微博「袁冰妍工作室」周一發聲明致歉，稱公司已及時繳納款項，又強調處罰是因為「未及時履行代扣代繳義務所導致」。內地傳媒則踢爆，袁冰妍剛於周日退出涉事公司法定代表人、執行董事兼經理職位，而涉事公司2021年年報顯示，參保人數為0，即沒有聘用任何員工。袁冰妍本人暫未有回應，Dior已在微博刪除其代言的相關照片和內容。