《琉璃》女星袁冰妍公司逃稅罰近百萬 本人閃辭法人董事未道歉

內地再有明星涉逃稅被罰，因主演古裝劇《琉璃》而人氣急升的30歲女星袁冰妍，由其擔任法定代表人、執行董事兼經理並持股100%的「重慶麗妍文化傳媒」，涉嫌偷稅漏稅163萬元(人民幣，下同)，上月中被重慶市稅務局罰款97.8萬元。
用公司錢支付袁冰妍個人消費815萬
根據相關處罰書，涉事公司2019至2021年期間，以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出共815萬元，相關支出應視為企業對個人投資者的紅利分配，按規定計徵個人所得稅，適用稅率為20%。涉事公司作為扣繳義務人，應代扣代繳163萬元個人所得稅，但涉事公司未履行相關義務，故重慶市稅務局對上述應扣未扣、應收未收稅款作出60%罰款。
公司被罰款後 袁冰妍退出所有職位
微博「袁冰妍工作室」周一發聲明致歉，稱公司已及時繳納款項，又強調處罰是因為「未及時履行代扣代繳義務所導致」。內地傳媒則踢爆，袁冰妍剛於周日退出涉事公司法定代表人、執行董事兼經理職位，而涉事公司2021年年報顯示，參保人數為0，即沒有聘用任何員工。袁冰妍本人暫未有回應，Dior已在微博刪除其代言的相關照片和內容。
網民：袁冰妍本人不道歉嗎？
內地網民紛紛批評袁冰妍處事手法惡劣，顯示其本人「毫無反省」，「本人不道歉嗎？鄧倫可是本人道歉了的哈，別啥都站在別人身後」、「本人100%控股，別出事了就甩鍋行嗎？」、「搞笑了，之前還是持股法人，一被發現偷稅漏稅就退出，然後甩鍋公司？」、「對明星來說，這個錢也不多，但是還不願意交，立馬變更法人有甚麼用，大家不都知道是誰的公司」。網民又認為，雖然與其他逃稅明星的幾億、幾十億來相比，袁冰妍的是「小錢」，「但問題是一樣的，性質是一樣的……袁冰妍幾乎就是在頂風作案了」。
官媒《人民日報》周一直接在標題以「逃稅」定性事件，「人民網評」微博周二早上亦發表相關短評，惟與之前評論鄧倫逃稅的內容幾乎一模一樣，加上袁冰妍未有如之前幾位逃稅明星一樣被「秒封殺」，不少網民質疑袁冰妍獲「優待」，「這不封，我替爽爽、冰冰、倫倫、婭婭叫屈啊」、「一視同仁都封了吧」、「不封殺不公平啊」、「還不處理？ 後台是有多硬啊」。
網傳袁冰妍參演劇集急停播 多套劇「生死未卜」
網上流傳，湖南衛視「湖南電視節目中心」緊急停播袁冰妍參演的電視劇《理想照耀中國》第14集，但有業內人士指出，湖南衛視並無「湖南電視節目中心」，又透露袁冰妍已被「封了」。袁冰妍已拍完待播或正拍攝的多套電視劇，包括《落花時節又逢君》、《傾城亦清歡》及《狐妖小紅娘》等，暫未知會否受波及，網民紛紛要求拍攝中楊冪新劇《狐妖小紅娘》換走袁冰妍。
網民質疑袁冰妍非第一次借空殼公司逃稅
另外，有網民懷疑，袁冰妍「逃稅稅額遠不止給她支出的800多萬」，質疑袁冰妍利用涉事空殼公司，將「明星收入稅率45%」轉化成「企業所得稅率25%」再轉成「個人所得稅率20%」，而其分別於2017及2018年成立、2019年雙雙註銷的「上海冰妍影視文化工作室」和「寧波高新區麗妍影視文化工作室」，恐怕亦有類似操作。