「瑜伽褲」登淘寶年度十大寶貝 分類竟屬「收納」？

2022年即將結束，又是時候來個總結！淘寶網今日公布年度「十大寶貝」，最近在香港掀起極大爭議的「瑜伽褲」也在列，不過它的分類十分古怪，竟然是「年度收納」！ 淘寶網早前聯同內地20多家媒體，在各大社交平台發起「年度寶貝」提名，最終綜合被提名寶貝的銷量、按年增速及網絡熱度等數據，在十大範疇選出年度寶貝，分別是「年度家具」露營三件套、「年度時裝」手機殼、「年度科技」露台種菜機、「年度收納」瑜伽褲、「年度魔法」電暖氈、「年度旅行」滑板、「年度奢品」冰墩墩、「年度文具」兒童廚具、「年度配飾」飛碟、「年度載具」考研教材。 2022年淘寶十大寶貝：

據淘寶簡介，瑜伽褲之所以被分類到「收納」，是因為「瑜伽褲極限收納直播走紅」，揶揄「網傳一條褲子能裝下『三室一廳』」、「我搬家沒用行李箱，就穿了一條瑜伽褲」。 主播推銷瑜伽褲 勁塞行李篋西瓜榴槤入褲內 事緣幾個月前，有主播為瑜伽褲直播帶貨時，將行李篋、5L礦泉水樽、西瓜、榴槤等，都塞入瑜伽褲裡，甚至讓兩位女主播同穿一條瑜伽褲，展示瑜伽褲的極致彈性。驚人的示範隨即引來許多網民「朝拜」，紛紛留言稱，「開學都不用行李箱」、「已下單，不用買房子了，直接住裡面就行」、「挺好的，空間大質量好，我現在一家人都住在裡面」、「女朋友問我有幾套房，我說：兩條」、「大事不妙，房地產產業受到了衝擊」。

冰墩墩成淘寶年度奢品寶貝 曾經「一墩難求」 北京冬季奧運會吉祥物「冰墩墩」成為「年度奢品」也實至名歸。北京冬奧開幕後，造型可愛的冰墩墩周邊商品掀起搶購潮，一再加碼生產補貨都迅速賣光，一隻原價192元(人民幣，下同)的冰墩墩毛公仔，炒價一度高達2,000元，「一墩難求」、「一戶一墩」成為當時火熱的網絡詞語。淘寶介紹，「天貓雙11期間，平均每天超6萬人搶購冰墩墩，『一戶一墩』終成現實」。

手機殼已成為生活中不可缺少的配飾，甚至融入衣著打扮中，展示出主人的性格特色，成為淘寶年度時裝寶貝亦不出為奇。淘寶更介紹，每年在淘寶天貓購買手機殼超過12次的用戶，有超過1,000萬。 滑板、飛碟銷量暴漲 簡單易玩及打卡或為關鍵 至於年度旅行寶貝滑板及年度配飾寶貝飛碟的火熱就頗為神奇，淘寶天貓上的飛碟交易規模今年增長超過600%，滑板銷量更在天貓雙11期間於天貓國際按年暴漲30倍，網上不少分析認為，可能因為兩種運動都簡單易玩，還有要跟潮流「打卡」。兒童廚具成為年度文具則是因為內地中小學課程加入「烹飪與營養」，令淘寶天貓上兒童廚具的9月銷量按年增長十幾倍。