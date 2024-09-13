「田徑IU」夏思凝穿半透明喱士惹議 網民批偏離破壞運動員形象(多圖)

中國21歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號，網上也有超高人氣。惟人紅是非多，最近她為雜誌拍攝的一組穿著透明喱士裙的時尚照引發爭議。有內地網民批評這種大膽的穿著「偏離破壞了運動員應有的形象」。

「我不拿別人的標準衡量自己」 身高1.72米擁有「九頭身」的夏思凝於湖南省邵陽市出生，原本學習舞蹈的她直到國一才開始改學田徑，並專攻女子100米跨欄項目，去年首次奪得全國冠軍，除了運動成績外，外型條件和體態也讓她備受矚目，也讓她成為爭議焦點。今年初，她因穿高衩三角短褲參賽而被批評「過於暴露」，引發關於運動員服裝是否得體的討論。她當時回應穿著爭議時強調：「我不拿別人的標準衡量自己」。

至於今次夏思凝拍攝的黑色喱士套裝時尚照，讓修長美腿若隱若現，不少網友留言大讚「太自然了」、「這風格好不不一樣」、「好好看」，惟亦有部分網民不滿，認為她偏離了運動員應有的形象，斥「穿著風格與運動員身份不符」、「尺度過大這合適嗎」，擔憂她正開始偏離運動生涯，走向演藝圈。然而，夏思凝的支持者則反駁這種批評，認為她有權選擇自己的穿著風格，不應受到刻板印象的束縛，「運動員同樣可以參與時尚表現，這不應該影響她作為專業運動員的身份和形象。」

