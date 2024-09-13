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中國
2024-09-13 14:36:08

「田徑IU」夏思凝穿半透明喱士惹議 網民批偏離破壞運動員形象(多圖)

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「田徑IU」夏思凝最近為雜誌拍攝的一組穿著透明喱士裙的時尚照引發爭議。有內地網民批評這種大膽的穿著「破壞了運動員應有的形象」。 (微博圖片)

「田徑IU」夏思凝最近為雜誌拍攝的一組穿著透明喱士裙的時尚照引發爭議。有內地網民批評這種大膽的穿著「破壞了運動員應有的形象」。 (微博圖片)

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中國21歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號，網上也有超高人氣。惟人紅是非多，最近她為雜誌拍攝的一組穿著透明喱士裙的時尚照引發爭議。有內地網民批評這種大膽的穿著「偏離破壞了運動員應有的形象」。

「田徑IU」夏思凝最近為雜誌拍攝的一組穿著透明喱士裙的時尚照引發爭議。有內地網民批評這種大膽的穿著「破壞了運動員應有的形象」。 (微博圖片) 「田徑IU」夏思凝最近為雜誌拍攝的一組穿著透明喱士裙的時尚照引發爭議。有內地網民批評這種大膽的穿著「破壞了運動員應有的形象」。 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片) 除了運動成績外，外型條件和體態也讓夏思凝備受矚目，屢次成為爭議焦點 (微博圖片)

「我不拿別人的標準衡量自己」

身高1.72米擁有「九頭身」的夏思凝於湖南省邵陽市出生，原本學習舞蹈的她直到國一才開始改學田徑，並專攻女子100米跨欄項目，去年首次奪得全國冠軍，除了運動成績外，外型條件和體態也讓她備受矚目，也讓她成為爭議焦點。今年初，她因穿高衩三角短褲參賽而被批評「過於暴露」，引發關於運動員服裝是否得體的討論。她當時回應穿著爭議時強調：「我不拿別人的標準衡量自己」。

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中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片) 中國20歲田徑女子跨欄選手夏思凝，因其甜美外表及亮麗外形與南韓藝人IU外貌相似，因此有「中國田徑IU」稱號。(微博圖片)

至於今次夏思凝拍攝的黑色喱士套裝時尚照，讓修長美腿若隱若現，不少網友留言大讚「太自然了」、「這風格好不不一樣」、「好好看」，惟亦有部分網民不滿，認為她偏離了運動員應有的形象，斥「穿著風格與運動員身份不符」、「尺度過大這合適嗎」，擔憂她正開始偏離運動生涯，走向演藝圈。然而，夏思凝的支持者則反駁這種批評，認為她有權選擇自己的穿著風格，不應受到刻板印象的束縛，「運動員同樣可以參與時尚表現，這不應該影響她作為專業運動員的身份和形象。」
 

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