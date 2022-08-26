「真功夫」侵權案開審 李小龍女兒索償2.1億

上海「澎湃新聞」引述上海二中院指，案件仍在進一步審理中。重慶「上游新聞」則引述業內及法律界人士指，雖然真功夫商標形象與李小龍極為相似，但因其註冊時間早、使用時間長，被判定無效的可能性不大。

已故國際武打巨星李小龍女兒李香凝控告內地連鎖快餐店「真功夫」侵權，索償2.1億元(人民幣，下同)一案，昨日在上海市第二中級人民法院開審，暫未有結果。真功夫2004年起以酷似李小龍的「功夫小黃人」作為商標，許多內地網民直到案件開審消息傳出，才知悉真功夫與李小龍並無任何關係。

李香凝(圓圖)早年在美國陸續買下李小龍影片及商標的所有權後，2010年到內地處理李小龍商標問題，並曾針對真功夫公開表達不滿，稱有維權必要。當時國家商標局正式回覆，「李小龍及其英文姓名Bruce Lee開發利用的權利，應當歸其繼承人所有」。

李香凝為了收集足夠證據，直到2019年才正式入稟法院，指真功夫擅自使用李小龍肖像，侵犯李小龍肖像上承載的人格尊嚴及財產利益，要求真功夫立即停止使用李小龍形象、在媒體版面上連續90天澄清與李小龍無關，以及賠償經濟損失2.1億元。上海第二中級人民法院同年12月5日受理案件。

真功夫曾強調「沒有侵權」 拒和解

真功夫當時回應稱，真功夫系列商標都是公司向國家商標局申請，經該局嚴格審查後授權，使用十多年來雖曾有侵權爭議，但從未被判定侵權或撤銷商標，強調「我們沒有侵權，不會尋求庭外和解」。

真功夫至今已註冊300多項商標，包括多款功夫造型圖形商標。目前的真功夫商標是公司在2016年為「年輕化」而修改，五官較舊商標模糊，但參考形象仍是李小龍。當時真功夫還在店內掛上多幅李小龍漫畫，配以「拒絕被定義，我有My Logo」等標語(圖)。