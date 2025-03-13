「神藥」連花清瘟散貨劈價至2元 生產商以嶺藥業料虧損8億

內地感冒藥「連花清瘟」在新冠疫情期間用於治療，被內地輿論稱為神藥，但昨傳出連花清瘟膠囊在網購平台割價促銷，低至每盒2元(人民幣、下同)。內媒指，大平賣的是臨近過期的連花清瘟膠囊，價格多集中在每盒3至4元之間。生產商以嶺藥業，預期2024年的淨虧損約為6億元到8億元，同比下降144.37%到159.16%。
紅星資本局昨稱，以藥濟德大藥房旗艦店為例，其售賣的連花清瘟膠囊為3.49元/盒，24粒裝；如果一次買10盒，僅需29元，相當於2.9元/盒，換算下來，每粒藥物只需一毛二分錢。不過，該店的客服人員告訴紅星資本局，這些連花清瘟膠囊是臨期藥品，快到期了，有效期至2025年5月31日。
該報道指，多家甩賣連花清瘟膠囊的藥店都標明了「有效期至2025年5月/6月」。不僅是藥店，生產連花清瘟膠囊的以嶺藥業也面臨著產品有效期的問題。以嶺藥業曾在2022年度財報中表示，據協力廠商資料，2022年，在零售終端，連花清瘟膠囊在感冒用藥/清熱類的銷售額排在第一名，市場份額約0.20%。
連花清瘟｜藥廠發盈警原因之一存貨就過期
2022年，以嶺藥業的膠囊劑的生產量為192.47億粒，銷售量為197.16億粒，庫存量為42.61億粒。其中，膠囊劑的銷量同比增長33.06%，主要是連花清瘟膠囊的市場需求增加所致。2023年，膠囊劑的生產量為143.12億粒，銷售量為125.80億粒，庫存量約為59.92億粒。
報道指出，今年1月下旬，以嶺藥業發布了2024年度業績預告，預計其在2024年的淨虧損約為6億元到8億元，同比下降144.37%到159.16%。以嶺藥業稱，業績變動的主要原因是：報告期內部分呼吸系統產品臨近有效期，其擬沖減相關產品銷售收入，並擬對臨近有效期存貨計提資產減值損失，加之報告期內收入減少、原材料價格上漲導致毛利率下降、研發保持較高投入等原因，導致其營業利潤大幅減少，出現虧損。