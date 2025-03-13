「神藥」連花清瘟散貨劈價至2元 生產商以嶺藥業料虧損8億

內地感冒藥「連花清瘟」在新冠疫情期間用於治療，被內地輿論稱為神藥，但昨傳出連花清瘟膠囊在網購平台割價促銷，低至每盒2元(人民幣、下同)。內媒指，大平賣的是臨近過期的連花清瘟膠囊，價格多集中在每盒3至4元之間。生產商以嶺藥業，預期2024年的淨虧損約為6億元到8億元，同比下降144.37%到159.16%。

紅星資本局昨稱，以藥濟德大藥房旗艦店為例，其售賣的連花清瘟膠囊為3.49元/盒，24粒裝；如果一次買10盒，僅需29元，相當於2.9元/盒，換算下來，每粒藥物只需一毛二分錢。不過，該店的客服人員告訴紅星資本局，這些連花清瘟膠囊是臨期藥品，快到期了，有效期至2025年5月31日。