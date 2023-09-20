福建獨居女備用鎖匙藏鞋被偷　凌晨返家驚見衣櫃中藏陌生男子

女子表示，當天晚上因為參加朋友的聚會，所以比較晚回家，凌晨返家要開門時，發現家門被反鎖，於是便找來開鎖師傅幫忙，成功進入屋內後，她打算打開衣櫃放衣服，沒想到平常輕輕一滑的衣櫃，卻怎麼都推不動，就像有人在裡面出力阻擋一樣。

陌生男子自稱無業 只想找地方休息

女子表示，當天晚上因為參加朋友的聚會，所以比較晚回家，凌晨返家要開門時，發現家門被反鎖，於是便找來開鎖師傅幫忙，成功進入屋內後，她打算打開衣櫃放衣服，沒想到平常輕輕一滑的衣櫃，卻怎麼都推不動，就像有人在裡面出力阻擋一樣。碰到這樣的情況，女子感到相當害怕，趕緊請社區警衛上樓查看，最後強行打開衣櫃，發現竟然躲著一個20多歲的陌生男子，讓她看傻了眼。

該名陌生男子供稱，自己是無業遊民，在門口看到女子擺放的鞋子，本來想順手偷走，誰知道一摸卻發現鞋子裡放了一把備用鑰匙，才讓他得以進屋，自己只是想找個地方休息一下，沒有亂動屋主的東西。社區警衛回憶，這幾天確實有許多住戶反應，放在家門口的鞋子突然不見，沒想到是有遊民偷拿，而受害女子事後表示，後來看在該名男子年紀還小，搜看了他的包包後便讓他離去，雖然家中財物沒有損失，但是經歷過這件事，已經沒有辦法在這裡安心居住，等找到合適的房子後就會搬離，也學到一次教訓，下次不能將備用鑰匙亂放。

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