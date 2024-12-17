《繁花》取景地上海和平飯店298元套餐　網民：花錢買自卑(有片)

上海老牌五星級酒店和平飯店隨著去年內地電視劇《繁花》再度走紅，並已成為當地打卡點。近日卻有內地網民拍片抱怨和平飯店在某團購平台上線的298元人民幣(下同)團購套餐，內容其實就僅包含一杯檸檬水和一塊麵包，還不讓在現場食用，得打包帶走，批評性價比低是「花錢買自卑」。事件引發網民熱議。

綜合《海報新聞》等內地媒體報道，事件曝光後有記者瀏覽發現，該套餐實際價格為298.01元，折後298元。內容包括參觀介紹和平飯店博物館、大廳、餐廳等公共區域，價值0.01元；還可以在兩個價值298元的項目裡二擇其一：1.爵士樂之旅：一杯雞尾酒和爵士樂欣賞；2.美食休閒之旅：一塊蛋糕和一杯咖啡打包帶走。記者購買界面顯示，已有逾50人購買了該套餐。