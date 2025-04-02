熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-04-02 15:45:00

「美人魚」被鯊魚咬手縫逾百針致10級傷殘　驚悚畫面曝光(有片)

分享：
「美人魚」鯊魚咬手縫逾百針致10級傷殘，驚悚畫面曝光。(李女士訓練照。微博)

「美人魚」鯊魚咬手縫逾百針致10級傷殘，驚悚畫面曝光。(李女士訓練照。微博)

adblk5

內地一名女子於2023年為參加「美人魚大賽」，到海洋館訓練時卻遭鯊魚咬手，雖無生命危險，但手部橈動脈、橈靜脈、肌腱全部斷裂，經歷5個小時手術、縫逾100針，被鑑定為10級傷殘。事後，女子對海洋館提告，近日一審判決出爐，法院判處潛水項目運營方應承擔70％的責任。

綜合《揚子晚報》等內地媒體報道，李女士早年報名參加「中國美人魚」公開賽，每年會有45分賽，按總分計算名次，如果進入前3名，還可能獲得「世界美人魚大賽」比賽資格。2023年，李女士順利入圍，為在618日昆明站比賽前多做訓練，選擇在無錫融創海世界「詩巴丹潛水」購買相關門票，落水進行模擬訓練。事發當日，李女士落水約1小時，職員指示她上岸，表示需要餵魚，餵飼結束後，再讓李女士落水。詎料李女士做完訓練動作後上浮時，突然遭一條鯊魚咬，她立即用另1隻手攻擊鯊魚的眼睛、排氣孔、頭部等敏感部位。待鯊魚鬆口後，立即迅速上岸。

adblk6
李女士做完訓練動作後上浮時，突然遭一條鯊魚咬。(微博) 李女士指，鯊魚的視力很差，可能把她晃動的手臂誤認為魚食。(微博) 李女士手上傷口深到見骨，經歷5小時手術、縫了100多針，被鑑定為10級傷殘。(微博)

法院：事主未盡合理安全注意義務需同承擔責任

不過，李女士手上傷口深到見骨，經歷5小時手術、縫了100多針，被鑑定為10級傷殘。李女士指，鯊魚的視力很差，可能把她晃動的手臂誤認為魚食，也可能是受到了驚嚇，所以才將她的手咬進口中。

由於賠償問題無法達成一致，李女把場館和運營方都告上法庭。無錫市濱湖區人民法院認為，賓館、商場、銀行、車站、機場、體育場館、娛樂場所等場所的經營者、管理者或群眾性活動的組織者，未盡到安全保障義務，造成他人損害，應當承擔70％責任；而李女士作為取得潛水證書的潛水員，未注意觀察周圍情況，未盡到合理的安全注意義務，存在一定過錯，應承擔30％責任。

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能