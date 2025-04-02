「美人魚」被鯊魚咬手縫逾百針致10級傷殘　驚悚畫面曝光(有片)

內地一名女子於2023年為參加「美人魚大賽」，到海洋館訓練時卻遭鯊魚咬手，雖無生命危險，但手部橈動脈、橈靜脈、肌腱全部斷裂，經歷5個小時手術、縫逾100針，被鑑定為10級傷殘。事後，女子對海洋館提告，近日一審判決出爐，法院判處潛水項目運營方應承擔70％的責任。

綜合《揚子晚報》等內地媒體報道，李女士早年報名參加「中國美人魚」公開賽，每年會有4至5場積分賽，按總分計算名次，如果進入前3名，還可能獲得「世界美人魚大賽」比賽資格。2023年，李女士順利入圍，為在6月18日昆明站比賽前多做訓練，選擇在無錫融創海世界「詩巴丹潛水」購買相關門票，落水進行模擬訓練。事發當日，李女士落水約1小時，職員指示她上岸，表示需要餵魚，餵飼結束後，再讓李女士落水。詎料李女士做完訓練動作後上浮時，突然遭一條鯊魚咬，她立即用另1隻手攻擊鯊魚的眼睛、排氣孔、頭部等敏感部位。待鯊魚鬆口後，立即迅速上岸。