「美誠月餅」涉假冒香港品牌 廣州官方調查 人民網：帶貨突破底線難逃法律規束(更新)

內地主播小楊哥月銷5000萬香港「美誠月餅」 揭並非香港品牌及生產

內地各大電商主播在中秋節前，紛紛帶貨賣月餅。不過，近日內地社交平台則有多條「月銷5000萬元的香港月餅香港買不到」、「直播間賣香港月餅稱99元3盒」等多個詞條同時登上微博熱搜，引發網友熱議。原來是一款名為香港「美誠月餅」的產品，被揭並非香港品牌及生產。 【9月14日更新】有內地傳媒向廣州市花都區市場監督管理局查詢，局方人員表示已經關注到此情況，轄區市監所已經介入調查。官方人民網更對事件發表評論，稱若主播帶貨時一旦突破底線挑戰法律，就難逃法律規束。

評論指，消費者一看到「香港」二字就滿懷期待，充滿購買意願。如果他們知道美誠月餅有其名而無其實，不僅在內地生產，而且專門瞄準內地不知情的消費者，還有購買熱情嗎？像這種品牌在香港、銷售「專供」內地的行為是否構成欺詐，不可輕下結論，當由權威機構認定。有網友認為，「瘋狂小楊哥」營銷香港美誠品牌，對消費者構成誤導，涉嫌欺詐，應承擔法律責任。這種判斷是否屬實，應交由法律裁定。可確定的是，無論消費者權益保護法還是食品安全法，都明確了相應的法律界限，主播帶貨時，一旦突破底線、挑戰法律，就難逃法律規束。面對良莠不齊的「網紅」月餅，消費者要擦亮眼睛，保持冷靜，遇到違法行為及時向市場監管部門或有關主管部門投訴舉報，依法維護自身合法權益。

內地代理：「美誠月餅」在香港沒門店 據內地媒體報道，內地主播「小楊哥」及他旗下的主播，日前開始於直播間售賣一款名為「香港美誠」品牌的月餅，包括「99元3盒」、「169元3盒」等規格可選。依第三方數據顯示，該品牌在抖音近30天的銷售額已超過5,000萬元人民幣，銷量遠超知名的香港月餅品牌「美心」。 報道稱，「香港美誠月餅」的品牌運營方為廣州市美誠食品有限公司，該公司創立於2019年，隸屬於香港美誠食品集團有限公司。內地「天眼查APP」亦顯示該公司的確註冊於香港。

然而，在香港電商平台HKTVmall上輸入「美誠月餅」等，均未能獲得相應結果；多位香港市民也表示「沒聽過這個品牌的月餅」；多個代理商亦稱，「美誠月餅」在香港沒有門店，產地基本都是廣州和佛山。 有內地網民對此事表示震驚，「這個美誠月餅是假的？」、「我哭了，我請助理在網路上買幾盒月餅給大家發中秋月餅，她竟然在小楊哥直播間買的，這個月餅我還發不發？現在買新月餅也來不及了」。 美誠客服：店舖只是請三隻羊幫忙帶貨 美誠官方旗艦店客服向內媒表示，店舖只是請三隻羊達人幫忙帶貨，其他不太清楚。客服指，美誠品牌是在香港註冊並擁有商標註冊證書，並在廣州與佛山設立了行銷中心與生產基地。

對於小楊哥曾在影片中介紹美誠月餅香港有賣的情況，客服並未正面回應，而是表示有全國代理經銷商並進駐線下大型商超，線上線下渠道均有售賣，並稱沒有虛假宣傳。 傳曾志偉亦有投資小楊哥公司 今次涉事的內地主播小楊哥年僅29歲，是在內地營運超過1億的粉絲抖音網紅，擁有「三隻羊集團」。8月21日，三隻羊集團宣布香港分公司開業，亦有指無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉亦有投資其公司。