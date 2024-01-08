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中國
2024-01-08 14:50:00

「美邦服飾」接班人胡佳佳接任7年虧損逾32億元人民幣　父親周建成回巢重掌業務

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據美邦服飾5日晚間公告指出，董事長胡佳佳因個人原因提交辭職，辭去職務含董事長、董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會主任委員，但將繼續擔任公司總裁。

內地知名服飾「美邦服飾」接班人胡佳佳接任董事長7年多，累計虧損逾32億元人民幣（約35.69億港元），她最近辭去董事長職務，仍任公司總裁，父親周建成則回歸掌舵人位置。據美邦服飾5日晚間公告指出，董事長胡佳佳因個人原因提交辭職，辭去職務含董事長、董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會主任委員，但將繼續擔任公司總裁。綜合內地媒體報道，胡佳佳2016年底接下父親周成建的美邦服飾董事長、總裁職位，不料隔年就開始虧損，2017年財報顯示，美邦服飾虧損3.05億元人民幣（約3.4億港元），年減942.95％。而胡佳佳在任7年1個月當中，美邦服飾總共虧損超過32億元人民幣（約35.69億港元）。

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根據過往紀錄，胡佳佳2016年接手管理美邦服飾後，股價多次出現下跌趨勢。（圖／翻攝自微博@頭條新聞）

根據過往紀錄，胡佳佳2016年接手管理美邦服飾後，股價多次出現下跌趨勢。（圖／翻攝自微博@頭條新聞）

曾邀周杰倫、張韶涵等知名藝人擔任品牌代言人

美邦服飾也公告，第6屆董事會第8次會議上，審議通過提供提名公司創始人周成建為第6屆董事會非獨立董事候選人。有知情人士透露，這次人事調動，主要是將權力收回到創辦人周成建手中，周成建重新執掌大印管理美邦服飾。據了解，胡佳佳1986年出生，2010年畢業於英國阿斯頓大學（Aston University）行銷專業，並於2011年取得倫敦馬蘭戈尼學院（Istituto Marangoni）。她曾任職於美佳服飾總裁辦公室，以及旗下品牌商場「美特斯邦威」鞋類開發營運部、品牌行銷部、策略發展部。

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美邦服飾曾是內地的龍頭成衣業者，「美特斯邦威」的門市多設在大城市內最佳的位置，有「步行街之王」的外號，曾邀請周杰倫、張韶涵等知名藝人擔任品牌代言人，更是A股的休息服飾第一股，2013年最巔峰時期共有5000多家門市。只是近10年來，美邦服飾的業績嚴重衰退，不僅關閉大量門市，2015年起，幾乎每一年都出現虧損，僅2016年、2018年有所盈利。即便如此，公司還得透過資產變現及股權變現等方式，緩解負債壓力，甚至出現了賣房儲備現金流的情況。而「美邦服飾」創辦人周成建在1984年5月開始個體經商，1995年於大陸浙江溫州開設首家「美特斯邦威」專賣店，開啟品牌連鎖經營路線，為美邦服飾實際控制人，但未直接持有公司股票。2023年下半年周成建主導美邦服飾電商業務轉型，登記在周成建名下的2間新公司除了負責常規的銷售業務，還有互聯網直播技術服務和演出經紀等。

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文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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