「自律挑戰」26日連續開關燈獎86萬　內地男交$6700三度挑戰均失敗怒告上庭

內地陝西寶雞一名男子日前在網上看到一項「自律挑戰」，在密閉環境中，晚上10點關燈、早上6點開燈，連續26天就能拿走高額獎金，讓他十分心動，連續3次繳交報名費共2萬人民幣，皆失敗告終憤而怒告上庭。

據《華商網》報道，今年9月，家住寶雞的張先生刷「快手」短影音平臺時，看到一項「自律挑戰」活動，地點在西安，在主辦單位提供的房間內，可以睡覺、甚至敷面膜，只要不違反規則，挑戰第3天獎勵6800元人民幣，第6天獎勵2.8萬元人民幣，第12天獎勵8.8萬元人民幣，以此遞增，堅持26天挑戰成功就能合計領到獎金約86萬元人民幣。

張先生當下十分心動，隨即聯繫主辦單位簽訂協定書，並交報名費6900元人民幣，結果不到24小時便挑戰失敗，原因是「面部遮擋超過3秒鐘」。

原來挑戰規則十分繁瑣，包括規定每天開關燈只限1次，早晨6點之前必須開燈，超時未開燈視為挑戰失敗、挑戰期間不可移動、關閉、覆蓋、遮擋攝像頭，不可以任何形式遮擋面部（如產生遮擋動作每次不可以超過3秒鐘）否則視為挑戰失敗、每天在指定時間段使用手機，使用及通話不可超時，使用後放置原位、房間內啤酒不可飲用及遮擋等，零零總總加起來多達11條。