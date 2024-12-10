「自律挑戰」26日連續開關燈獎86萬　內地男交$6700三度挑戰均失敗怒告上庭

內地陝西寶雞一名男子日前在網上看到一項「自律挑戰」，在密閉環境中，晚上10點關燈、早上6點開燈，連續26天就能拿走高額獎金，讓他十分心動，連續3次繳交報名費共2萬人民幣，皆失敗告終憤而怒告上庭。
據《華商網》報道，今年9月，家住寶雞的張先生刷「快手」短影音平臺時，看到一項「自律挑戰」活動，地點在西安，在主辦單位提供的房間內，可以睡覺、甚至敷面膜，只要不違反規則，挑戰第3天獎勵6800元人民幣，第6天獎勵2.8萬元人民幣，第12天獎勵8.8萬元人民幣，以此遞增，堅持26天挑戰成功就能合計領到獎金約86萬元人民幣。
張先生當下十分心動，隨即聯繫主辦單位簽訂協定書，並交報名費6900元人民幣，結果不到24小時便挑戰失敗，原因是「面部遮擋超過3秒鐘」。
原來挑戰規則十分繁瑣，包括規定每天開關燈只限1次，早晨6點之前必須開燈，超時未開燈視為挑戰失敗、挑戰期間不可移動、關閉、覆蓋、遮擋攝像頭，不可以任何形式遮擋面部（如產生遮擋動作每次不可以超過3秒鐘）否則視為挑戰失敗、每天在指定時間段使用手機，使用及通話不可超時，使用後放置原位、房間內啤酒不可飲用及遮擋等，零零總總加起來多達11條。
向友人借錢3度挑戰皆因違反規則失敗
由於張先生當時失業又欠債，決定再交報名費重新挑戰，這次他堅持到了第2天早上起床，不料卻因為轉身整理被子，背對著攝影鏡頭，再度「面部遮擋超過3秒」失敗。
連續失敗2次，張先生不甘心高額報名費就此「打水漂」，於是向友人借錢3度挑戰，但挑戰期間因他起身運動時遮擋住了房間內的啤酒，又因違反規則鎩羽而歸。事後他將此過程告訴一名親戚，對方表示「你遇到騙局了，這是挑戰人類極限，規則聽起來簡單但根本不可能成功」。
親戚一席話，讓張先生頓時醒悟，自覺受騙中了套路，遂將主辦單位西安睦鄰文化傳媒有限公司及其法定代表人吳某起訴至法院。記者聯繫上負責人吳某，他表示公司發起自律挑戰賽兩年，有成功案例，一名挑戰者堅持10天拿到了22萬人民幣。對於挑戰規則，合同上寫得非常清楚，且提前把電子合同發給挑戰者，挑戰者看了後才決定是否來到西安進行挑戰。
西安市未央區人民法院立案後，12月9日進行開庭前調解，由於雙方未能對退還金額達成一致，調解失敗。張先生表示，他和律師正準備庭審，等待法院安排開庭的時間。
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