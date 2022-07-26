「自我舉報式」炫富晒後台驚動紀檢部門 江西國企員工稱「純屬吹牛」

江西省國有資本運營控股集團(江西國控)員工周劼炫富晒後台事件，連日引起大量網民關注，官媒「人民網」今日批評，周劼「自我舉報式」展示優越感的行為「愚蠢而又帶挑釁意味」，有網民查證後更發現，周劼提及的官場人物大部分都確有其人，「這也說明周劼所言恐怕不是簡單的賣弄和吹牛」，強調要徹查周劼所言的一切，「只有一查到底，才能依法維護社會公平正義」。

官媒：必須為自己言行承擔相應責任

人民網表示，不管最終調查結果如何，周劼都製造了社會矛盾，令很多人產生不公平感和被剝奪感，「周劼都必須為自己的言行負責並承擔相應責任」。

駐江西省國資委紀檢監察組相關工作人員表示，正調查事件，預計今晚6時至6時半之間會在江西國控網站和微信發通報。不過，截至晚上10時，相關網站和微信都未有更新，仍只得昨晚核實周劼為其員工及確有發布相關炫耀帖文的通報。

涉事江西國企員工：父親並非領導 只是科級幹部

然而，《新京報》在6時半左右發文，指周劼回應該報稱，微信朋友圈裡的一些言論誇大不實，自己只是江西國控股權管理部行政辦公室一名普通員工，父親是江西省某單位非領導崗位的科級幹部，母親是一家企業的退休經理，關於父親升任副局長一事「純屬自己吹牛」。

至於在朋友圈裡提到的大伯，今年70歲，已經退休，退休前是江西高速集團一個副總，行政級別屬處級幹部；三伯61歲，退休前是江西高速集團一個子公司的副總，屬副處級幹部。

涉事江西國企員工：自己正規途徑入職 並無行賄

周劼表示，對於自己的不當言論為公司及其他人造成不好的影響，感到十分抱歉和後悔。他又強調，自己進入江西國控是經過相應的「組織程序」，並無賄賂任何單位及領導、個人，因為今次事件，近日都無返工，但公司也沒有要求他停職，「後續事宜聽從組織的安排」。

