「萬達太子爺」王思聰傳上海街頭打人 警方：王某某誤以為被偷拍 將人打致鼻骨骨折

上海靜安區警方今日一則警情通報引起大量網民注意，通報指，昨日清晨近5時，34歲「王某某」等4名男子因誤以為被一名姓陳路人拍照，先口角繼而動武，揮拳打向陳男面部，致陳男鼻骨骨折，面部多處挫傷。先動手造成陳男鼻部受傷倒地的王某某及孫某某被罰行政拘留7日及罰款500元(人民幣，下同)，有份毆打陳男的另外兩名男子則被罰行政拘留5日及罰款500元，但由於王某某等4人對行政處罰提出行政覆議，相關處罰暫緩暫行。

《新京報》隨後引述權威消息來源指，「王某某」是被稱為「國民女婿」的中國前首富大連萬達創辦人王健林獨子王思聰。

「紅星新聞」引述律師介紹，行政覆議獲受理後，一般60日內有結果，若情況複雜，覆議機關負責人可批准延長，最多延長30日；若申請人不服行政覆議結果，還可在收到書面結果之日起15日內向法院提出行政訴訟。「極目新聞」亦引述律師指，一般有兩種情況會撤銷原處罰，一是確認當事人所犯錯誤未足以要執行相關處罰，二是行政執法過程有瑕疵。

王思聰被罰行拘7天提覆議 網民：有錢有閒

網民對事件議論紛紛，相關話題成為微博熱搜第一位。有網民稱，「在上海鬧市區當街打人，僅僅因為懷疑對方偷拍，這小子夠囂張啊」、「四個人打一個人的意思，是不是啊？」、「好傢伙，居然還沒和解，這和解可能值上海一套房」、「私了對被害者來說才是最佳選擇，收一筆數目不小的錢，交個朋友」。

還有網民認為，「7天又不影響過年，覆議啥啊」、「現在拘留7天出來還可以過年，過幾天再拘留就要在裡面過年了」、「普通人打人這麼繁瑣嗎，直接抓起來了吧」、「有錢人就是不一樣，能想到提行政覆議延緩被拘，完了再找關係找人擺平」、「行政拘留處罰決定書上明確寫著你可以申請覆議，只不過大多數人不願意搗這個亂。但是遇到有錢又有閒的人，當然要走一下這個程序了」。