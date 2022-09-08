「覺得她有點傻不會識字」 浙女扮陌生人騙走閨密5000元

內地近年有句金句「防火防盜防閨密」，但有些閨密實在防不勝防！浙江麗水雲和縣就有一名女子覺得好姊妹有點傻又不識字，想從她身上騙些錢來花花，於是用自己的微信「鬼account」扮陌生人添加好姊妹，以「賺錢騙局」成功騙得5,000元(人民幣，下同)。好姊妹以為純粹遇上網絡騙案，走去報警。警方迅速揭開假閨密真面具，而事件以該名女子寫下悔過書結束。 「假閨密」陪事主報警 不斷插話 微信公眾號「雲和公安」報道，姓陳女事主近日在姓黃女性好友陪同下到雲和縣公安局報案，稱早前在微信好友介紹下參加了一個「充5,000送10,000元」的活動，被騙走5,000元。 警方詢問案情期間，黃女異常主動、熱情插話，不斷在旁補充案件細節，令警方也以為這對閨密感情實在極好。不過，當陳女提到涉事對話記錄已找不到時，黃女又再插話，問陳女是否將手機借給同事玩時被刪除了對話記錄。

假閨密引導事主向「新朋友」轉帳 這句話隨即引起警方警覺，隨後深入調查時，果然發現陳女被騙走的款項，幾經轉帳，最終落入黃女的微信錢包。警方找上黃女後，黃女坦承犯案，稱利用「鬼account」假扮陌生人添加陳女為微信好友後，向陳女謊稱有一個「充5,000送10,000元」的活動，邀請她「一同賺錢」。陳女猶豫不決，詢問黃女意見。黃女遂利用陳女對她的信任，一步步引導陳女向自己的「鬼account」轉帳5,000元，然後在「鬼account」將陳女封鎖。 假閨密刪對話記錄 陪事主報警 陳女發現被騙後，心情極差，並與黃女商量報警。黃女大為緊張，趁陳女不為意時偷出陳女的手機，刪除對話記錄等關鍵證據，還假意安慰陳女，甚至主動陪陳女去報案。「雲和公安」表示，黃女最終在警方耐心教育下寫下悔過書。