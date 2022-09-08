「覺得她有點傻不會識字」 浙女扮陌生人騙走閨密5000元

內地近年有句金句「防火防盜防閨密」，但有些閨密實在防不勝防！浙江麗水雲和縣就有一名女子覺得好姊妹有點傻又不識字，想從她身上騙些錢來花花，於是用自己的微信「鬼account」扮陌生人添加好姊妹，以「賺錢騙局」成功騙得5,000元(人民幣，下同)。好姊妹以為純粹遇上網絡騙案，走去報警。警方迅速揭開假閨密真面具，而事件以該名女子寫下悔過書結束。
「假閨密」陪事主報警 不斷插話
微信公眾號「雲和公安」報道，姓陳女事主近日在姓黃女性好友陪同下到雲和縣公安局報案，稱早前在微信好友介紹下參加了一個「充5,000送10,000元」的活動，被騙走5,000元。
警方詢問案情期間，黃女異常主動、熱情插話，不斷在旁補充案件細節，令警方也以為這對閨密感情實在極好。不過，當陳女提到涉事對話記錄已找不到時，黃女又再插話，問陳女是否將手機借給同事玩時被刪除了對話記錄。
假閨密引導事主向「新朋友」轉帳
這句話隨即引起警方警覺，隨後深入調查時，果然發現陳女被騙走的款項，幾經轉帳，最終落入黃女的微信錢包。警方找上黃女後，黃女坦承犯案，稱利用「鬼account」假扮陌生人添加陳女為微信好友後，向陳女謊稱有一個「充5,000送10,000元」的活動，邀請她「一同賺錢」。陳女猶豫不決，詢問黃女意見。黃女遂利用陳女對她的信任，一步步引導陳女向自己的「鬼account」轉帳5,000元，然後在「鬼account」將陳女封鎖。
假閨密刪對話記錄 陪事主報警
陳女發現被騙後，心情極差，並與黃女商量報警。黃女大為緊張，趁陳女不為意時偷出陳女的手機，刪除對話記錄等關鍵證據，還假意安慰陳女，甚至主動陪陳女去報案。「雲和公安」表示，黃女最終在警方耐心教育下寫下悔過書。
假閨密：我平時跟她關係很好
根據該封悔過書，黃女一開始就強調，「晶晶(陳女名字)是我的好朋友，我平時跟她關係很好」，但「我覺得她有點傻，不會識字，我就打算到她那裡騙點錢花花」。黃女又提到，知悉陳女要報警後，就將自己手機裡的轉帳記錄刪除，「後面就叫她幫我把她手機打開，就偷偷地把她手機裡的聊天記錄刪了。後來也是想刪她那些轉帳記錄，但刪那些需要她姨夫的人臉識別，後來就沒刪了……我以後再也不會做這種騙人的事情了」。
網民：寫悔過書就OK了？欺負閨密不識字沒文化？
「雲和公安」沒有提到陳女是否已經原諒黃女、涉事5,000元是否已回到陳女手中，亦無透露有否對黃女作出其他處罰。微博一些網民就質疑，「現在還有不識字的正常人？」、「悔過書就OK了？是不是他們又欺負閨密不識字沒文化？」有網民就認為，「這是刑事案件。刑事案件沒有和解」，但亦有網民估計，「這說明她閨密簽了諒解書咯」。還有網民表示，「那不是閨密，那是塑料姐妹花」。