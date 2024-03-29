《讓子彈飛》原著作者馬識途病逝　享嵩壽110歲曾揭長壽秘訣

內地著名作家馬識途於3月28日病逝，享嵩壽110歲。其代表作《盜官記》曾被內地男星姜文改編為神片《讓子彈飛》，聽聞馬識途的死訊後，姜文發聲哀悼稱，「老爺子文武雙全了不起」。

根據《中新網》等內媒報道，馬識途的家屬透露，馬識途因病醫治無效，3月28日晚間19時25分去世。

「老爺子文武雙全了不起」

馬識途原名馬千木，出生於四川，為革命家、作家、書法家。他與巴金、張秀熟、沙汀、艾蕪並稱「蜀中五老」。1980年代，馬識途創作《夜譚十記》，確立了「四川人以四川話講四川故事」的框架。其代表作《盜官記》因被改編為電影《讓子彈飛》而廣為人知。

2010年上映的《讓子彈飛》由男星姜文改編執導，集結了周潤發、葛優、馮小剛、劉嘉玲等演員，風格強烈、對白字字珠璣，被譽為神片。據《紅星新聞》報道，馬識途的死訊曝光後，姜文對他表達了悼念之情：「110歲是個喜喪，可還是讓人捨不得，老爺子文武雙全了不起。」