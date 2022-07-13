《財富》中國500強 京東首入前十 阿里排11

《財富》中文版周二深夜發布「中國500強」排行榜，中石化、中石油和中國建築依然穩坐前三位，中國平安排第四，為非國有企業第一；兩大電商巨頭京東和阿里巴巴的排名都有上升，其中京東首次打入前十，由去年第11位躍上第7，阿里巴巴則由第14位升上第11位。至於騰訊，今年跌1位，排21。去年排18的中國恒大跌出榜外。
滴滴、科興生物新上榜
今年榜單有49家公司新上榜及重新上榜，其中滴滴和科興生物分別以1,738億元(人民幣，下同)及1,250億元收入首次上榜，分列75及109位；新能源汽車行業當中，則有蔚來汽車、理想汽車新上榜，分列第344及427位。
工商銀行淨利潤最多
「最賺錢的40家公司」分榜中，中國工商銀行以3,483.3億元淨利潤居首，騰訊就以2,248億元歸母淨利潤排第4，第2、3位分別是中國建設銀行及中國農業銀行，第5至10位依次為中國銀行、招商銀行、中國移動、中國平安、中石油及中遠海運。
淨資產收益率前十包括3家生物公司
若以「淨利潤率」計，中國生物製藥最高，達54%；其次是貴州茅台的48%。「淨資產收益率」(ROE)榜首也是有生產新冠疫苗的生物公司，為科興生物，ROE接近92%；重慶智飛生物及中國生物製藥的ROE亦分別達58%及48%，位列前十。
49家公司無盈利 快手蝕最多
與此同時，500家上榜公司中有49家未能盈利，虧損總額約4,363億元，當中以快手蝕得最多，超過780億元；滴滴蝕493億元排第2；蘇寧易購蝕432億元排第3。
今年榜單上榜門檻為299億元，比去年的近174億元提升31%。500家上榜公司總營業收入達62萬億元，較去年上榜公司增長約17.4%；淨利潤達4.7萬億元，增長約9.2%。