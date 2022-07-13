《財富》中國500強 京東首入前十 阿里排11

《財富》中文版周二深夜發布「中國500強」排行榜，中石化、中石油和中國建築依然穩坐前三位，中國平安排第四，為非國有企業第一；兩大電商巨頭京東和阿里巴巴的排名都有上升，其中京東首次打入前十，由去年第11位躍上第7，阿里巴巴則由第14位升上第11位。至於騰訊，今年跌1位，排21。去年排18的中國恒大跌出榜外。

滴滴、科興生物新上榜

今年榜單有49家公司新上榜及重新上榜，其中滴滴和科興生物分別以1,738億元(人民幣，下同)及1,250億元收入首次上榜，分列75及109位；新能源汽車行業當中，則有蔚來汽車、理想汽車新上榜，分列第344及427位。