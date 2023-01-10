賣「蓮花清溫咖啡」呃like 上海咖啡店涉「不正當競爭」被查

「連花清瘟」早前在內地遭到搶購，一盒難求，有咖啡店乘機「呃like」，在飲品杯貼上仿真度甚高的「蓮花清溫咖啡」標籤吸引人購買。上海青浦區一間跟風的咖啡店，近日就因此被當地市場監督管理局以「涉嫌不正當競爭行為」立案調查。

青浦區市監局執法人員近日去到涉事咖啡店進行日常檢查時，發現店內的飲品杯貼著「蓮花清溫咖啡」標籤，標籤排版與以嶺藥業的「連花清瘟」產品十分相似，只是「功效主治」一欄變成「提神醒腦，緩解上班疲勞，無精打彩，白日做夢，晚上不睡早上不起」。

執法人員：蹭熱度 惹人誤會

執法人員認為，涉事咖啡店「蹭熱度」的行為，容易引人誤認為其飲品是他人商品或者與他人存在特定聯繫，存在一定風險，責令立即停用涉事飲品杯，並銷毀還未使用的「蓮花清溫咖啡」貼紙。

經點算，現場有290隻貼有「蓮花清溫咖啡」的紙杯和膠杯及1,058張「蓮花清溫咖啡」標籤。涉事咖啡店負責人表示，已意識到這種銷售行為欠妥當，不會再犯。

咖啡店負責人：客人建議我仿效

該負責人又稱，是有消費者向他分享其他咖啡店貼有「蓮花清溫咖啡」標籤的圖片，並提議他仿效，自己也覺得這樣「玩梗」很有意思，才在網店訂制「蓮花清溫咖啡」貼紙，自上月19日開始使用。