「跨欄女神」吳艷妮訓練動作引模仿潮 專家警告勿亂試(有片)

「跨欄女神」中國田徑運動員吳艷妮言行備受注目。近日，27歲的她在社交平台上發起的「核心力量挑戰」引發網民模仿熱潮。惟示範動作要求參與者保持平板支撐姿勢完成高難度動作組合，多位運動醫學專家均警告，這類爆發性核心訓練有較高受傷風險，非專業人士切勿盲目跟風。

27歲的吳艷妮有「跨欄女神」之稱，擁有亮眼外型，再加上直言爽快說話風格，使她一舉一動備受關注。吳艷妮近日在央視節目中展示一段訓練動作，由助教壓住雙腳，她雙手背在身後，僅靠核心力量控制身體向前傾斜，完成高難度滾腹輪動作下壓，及後緩慢回原位。網民看到吳艷妮的訓練，紛紛讚嘆佩服：「腰腹力量真強」、「我會斷掉」、「震驚了」、「真的是天花板級了」、「太恐怖了，也怪不得她有這樣的成績」、「這種動作根本不是普通人能做的，專業運動員才有可能做到。」、「人家是專業運動員，普通人可不要自己找事做呀。」

該影片也在網上引發一波挑戰熱潮，不少網民嘗試模仿吳艷妮的高難度動作。有專家提醒，該挑戰要求參與者保持平板支撐姿勢完成高難度動作組合，這類爆發性核心訓練存在較高受傷風險，非專業人士切勿盲目跟風。

在5月3日長三角國際田徑鑽石賽女子100米欄項目中，吳艷妮以12秒96的成績獲得第8名，刷新個人賽季最好成績。吳艷妮在前一天舉行的新聞發布會上回應被貼「網紅」運動員標籤，稱「網紅效應，我覺得不是貶義詞，可以帶動所有的小朋友們，不用窩在家裏。運動能讓人變美，強身健體。」

