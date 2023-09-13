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2023-09-13 04:29:59
日報

《逃出大英博物館》達3億播放 獲官媒表揚 歸還文物呼聲漲

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《逃出大英博物館》

《逃出大英博物館》講述由玉壺化身的女主角，在男主角協助下回家。(互聯網)

內地一套只得3集、全長不足20分鐘的迷你網劇《逃出大英博物館》近日火紅，上架不足半個月，播放量已達3億次。該劇講述女主角由大英博物館內一個「中華纏枝紋薄胎玉壺」化身為人，在任職記者的男主角幫助下，踏上尋鄉回國之旅。該劇獲《人民日報》及央視等多間官媒盛讚「小短劇也有大情懷」，並指其讓「文物回國」這有些酸楚的議題，再次進入公眾視野。

《逃出大英博物館》 煎餅果仔

男主角任職記者。

《逃出大英博物館》 夏天妹妹

女主角以古裝登場。

《逃》劇由抖音兩名90後用戶「煎餅果仔」及「夏天妹妹」創作及演出，上月30日首集上架、上周二發布第3集大結局，已在抖音錄得逾2.9億次播放、在視頻網站Bilibili亦有逾1,600萬次播放。內媒指，《逃》的構思緣於有網民提出製作一套動畫，講述各文物甦醒後逃出大英博物館，跋山涉水回家過年，而「煎餅果仔」最終決定拍成真人版。他受訪時表示劇中「有一些文物它的自白，都是我們到了大英博物館，然後現場看到文物之後，對內心的一個觸動和想法(而創作)。」片中出現的文物包括大英博物館內的三彩羅漢像、明代龍紋琉璃磚牆，以及「家國永安」題記瓷枕及木雕觀音等。

女主角玉壺原型受議論

劇中女主角原型玉壺，並非戰亂年代英國從中國擄走的文物，而是2011年由蘇州玉雕大師俞挺製作，2017年被大英博物館收錄的藏品，內地有聲音批評該劇有為博「愛國流量」而混淆概念之嫌。但支持者認為，該玉壺漂洋過海，背負的是文化交流的使命，認為女主角由它化身，是因為它跟其他文物被切割、肢解，再套上麻包袋掠走不同，它是唯一「見光來」、知道怎麼回家的藏品，載著其他文物們的歸家期望。

《逃》劇上架時值大英博物館早前丟失約2,000件文物後，《環球時報》發社論要求英國無償返還博物館的中國文物，指其為「全球最大的贓物接收者」。

女主角一句「我們是泱泱大國，中國人不做那種偷雞摸狗的事，總有一天我們會風風光光、堂堂正正地回家」，據報感動了不少人。

《逃出大英博物館》
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