「陽過的不要」？內地重申嚴禁拒絕招聘新冠康復者

內地早前有招聘廣告列明「陽過的不要」「進過方艙的不要」，拒絕聘用新冠肺炎康復者。人力資源社會保障部(下稱「人社部」)今日重申，嚴禁以新冠病毒檢測曾是陽性為由，拒絕招聘新冠康復者，並嚴禁針對新冠康復者發布歧視招聘信息、隨意違法辭退解聘等，強調會「發現一宗、處理一宗」，以行政約談、通報曝光、行政處罰等有力措施，保障新冠康復者平等就業權利，維護社會公平正義。

上月中的國務院常務會議曾強調，「嚴禁在就業上歧視曾經新冠病毒核酸檢測陽性的康復者」。人社部與國家衛健委本月初發布《關於堅決打擊對新冠肺炎康復者就業歧視的緊急通知》，批評有人濫用「健康碼」等檢測查詢工具，對新冠康復者「實施就業歧視」，強調有關行為屬違法且「不科學」，嚴禁用人單位拒絕招聘新冠康復者。

非因防疫查詢核酸檢測結果屬違法

至近日，人社部與最高人民法院聯合發布《關於加強行政司法聯動保障新冠肺炎康復者等勞動者平等就業權利的通知》，加強以司法保障新冠康復者等勞動者的平等就業權利，強調非因防疫需要，不得違反個人信息保護法等規定，擅自非法查詢新冠病毒核酸檢測結果。

勞動者可起訴涉就業歧視的用人單位

《通知》又表示，會加強監管，對發出歧視新冠康復者招聘廣告的用人單位嚴肅查處，並提醒勞動者可以就侵害平等就業權、個人信息權益等，入稟起訴相關用人單位，而若事實清楚、指控明確，法院會在確保公正的前提下，做到「快立(案)、快審、快結」。