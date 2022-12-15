「願檢盡檢」下難再掌握實際數字 內地取消公布無症狀感染個案

國家衛健委不再公布新增無症狀感染者數據，前日新增本土確診個案為2,249宗，廣東佔最多有1,044宗，其次是北京476宗、重慶179宗。中國疾控中心應急中心主任李群昨解釋，「新十條」放寬核酸檢測為「願檢盡檢」，許多無症狀感染者、輕症患者自行做抗原快測，居家隔離、治療，不再做核檢、不需去醫院，當局很難再準確掌握相關群體的實際數據，遂不再公布。

對於近日出現搶購感冒退燒藥物的情況，工業和信息化部消費品工業司副司長周健昨表示，隨著患者增加，用藥需求激增，部分地方、部分藥物緊缺，但中國的新冠治療藥物產能，能夠滿足患者用藥需求。周健稱，目前已推動相關企業穩產、增產，並引導各地按照患者優先、精準投放原則，優先保障醫療機構、護老院等重點場所藥物供應。周健還透露，會組織大型網上藥店開發患者網上買藥平台，以實名認證、上傳抗原檢測證明等方式，及時向患者配送藥物。