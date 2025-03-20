「香港大藥房」保健產品被揭假冒香港貨 江西當局立案調查

內地網購平台湧現「香港大藥房」保健產品標榜為港貨正品、香港百年老品牌，最近被踢爆在江西、河北、河南和福建等地生產，也非香港註冊藥物，涉嫌貼牌生產和虛假宣傳等違規行為。內地傳媒昨(19日)稱，生產企業已被勒令停產並立案調查。這批藥於包裝上顯著位置印有「香港大藥房」標誌，容易令人誤信是香港品牌，底部則以小字型體「藥業集團有限公司」、「醫療用品有限公司」和「中澳有限公司」等字眼標注。事件與去年爆出的「美誠月餅」扮香港品牌一樣，該牌子在網路直播冒充香港美心月餅銷售。

《南方周末》報道，自2024年底以來，一批標有繁體字「香港大藥房」字樣的透骨膏、無濕輕、清肺丸和香腳王等藥膏、噴劑及口服丸，透過直播和短片推銷，並於抖音、淘寶、京東和微商平台等渠道銷售，它們大多數是外用保健用品。該報購買了多款「香港大藥房有限公司」產品，並提交透骨膏及祛濕丸兩款產品包裝資訊向香港衛生署查詢，獲答覆指它們並非香港註冊的藥劑製品或中成藥，而「香港大藥房有限公司」、「香港大藥房生物製藥有限公司」也並非在香港獲發牌的持牌藥商。有關公司在香港註冊，然後用帶香港字樣的公司名稱組合成一個圖案，在內地註冊商標，拿到商標權後授權其他代工廠使用和製作產品

香港大藥房｜部分產品或損害腎功能

該報道稱，有使用過香港大藥房產品的消費者稱，塗藥後皮膚出現紅腫或過敏，這可能與商品添加了薄荷腦、辣椒素，甚至激素藥物等刺激性物質有關。而一些號稱可祛濕、清肺或降糖的成藥則添加十多種中草藥材，長期使用可能損害腎臟功能。

「香港大藥房」的產品被指發自江西省南昌市新建區某物流基地，發貨方並非店家宣稱的「香港大藥房」，而是「贛益坊」，實際為江西省贛益坊電子商務有限公司。有透骨膏則由江西省樟樹市和美藥業公司生產，另一產品「無濕輕」的產地則在福建省廈門市某生物醫藥港。涉事企業所在地監管部門、江西省樟樹市市場監管局已組織執法人員至和美藥業場所核查，並封查涉案產品、半成品和包材，責令企業停止生產活動並立案調查。樟樹市市場監管局表示，對和美藥業立案的理由為「涉嫌對商品作引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者」。