「香港美誠月餅」涉虛假宣傳 廠方：擁香港基因 內地造無犯法

內地人氣直播主「瘋狂小楊哥」近日直播銷售一款「香港美誠月餅」，聲稱這款月餅是香港高端品牌，近30天在平台銷售額超過5,000萬人民幣。不過媒體揭發該品牌在香港根本買不到，被網民質疑涉嫌虛假宣傳，廣州市花都區市場監督管理局表示正著手跨地域調查。引發爭議的美誠月餅，在三隻羊多位主播直播間被標榜為「香港月餅」的產品，目前已停止銷售。對於被指涉及虛假宣傳，生產商廣州美誠指，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」， 惟避答有否於香港銷售。另美誠客服表示，「品牌基因與研發團隊均源自香港」。
內媒報道，據「美誠月餅」包裝的資料，營運方為廣州市美誠食品有限公司（下稱「美誠食品」），該品牌月餅生產商有兩個，一個是廣州市美誠食品科技有限公司（下稱「廣州美誠」），另一個是佛山市美誠食品有限公司。
2019年香港註冊品牌 避答有否香港銷售
對於引發爭議，廣州美誠人力資源部負責人向記者展示了公司在香港的註冊商標，強調公司2019年就在香港註冊了品牌，目前遇到這樣的事情也很無奈：「您提到（網上質疑）在香港註冊公司、在內地生產問題，我想，沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的。」該負責人指，「我們其實沒有迴避這個問題，只是說，我們也呼籲大家去理智地看待這個問題。」他又指，「作為商家來講，目前只能說比較無奈。」
至於「美誠月餅」在香港是否有銷售？上述負責人稱，由於其非銷售崗位人員，「關於這方面的話我也不是特別清楚，具體還是以線上客服公佈的消息為準」。記者根據美誠食品官網介紹，撥打了美誠月餅客服電話，但電話未有人接聽。
「品牌基因與研發團隊均源自香港」
另有內媒記者以消費者名義諮詢美誠月餅官方銷售門店抖音的「美誠禮官方旗艦店」客服。報道引述客服表示，美誠品牌是在香港註冊並擁有商標註冊證書的，品牌基因與研發團隊均源自香港。美誠為了更好的拓展市場需求，在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地，強化供應鏈管理，提升品牌競爭力。
面對「香港有賣嗎」的問題，客服僅表示「美誠品牌業務立足於布局全國市場，我們有全國代理經銷商，美誠月餅也有進駐線下大型商超，因此在線上線下渠道均有售賣。」
內地律師：涉嫌虛假宣傳 欺詐消費者
北京市中聞（長沙）律師事務所知識產權與娛樂法律師劉凱表示，「瘋狂小楊哥」直播間售賣的美誠月餅，通過包裝和宣傳讓消費者誤以為是香港生產的產品，而實際產地在廣州或佛山，可能涉嫌虛假宣傳和欺詐消費者。
廣州市監部門：需跨地域核查
廣州市花都區市場監管局回應指已對廣州市美誠食品有限公司進行了核查。該企業提供了香港美誠食品集團有限公司在香港注冊的商事登記資料，出示了在香港注冊「MEISUN」「美誠」「香港美誠月餅」商標的相關證明。針對是否涉及虛假宣傳，因涉及面較廣，涉事企業和帶貨公司分屬不同地域，跨地域核查需要協調多方屬地監管部門，正加緊加快推進核查進度。