「香港美誠月餅」涉虛假宣傳 廠方：擁香港基因 內地造無犯法

內地人氣直播主「瘋狂小楊哥」近日直播銷售一款「香港美誠月餅」，聲稱這款月餅是香港高端品牌，近30天在平台銷售額超過5,000萬人民幣。不過媒體揭發該品牌在香港根本買不到，被網民質疑涉嫌虛假宣傳，廣州市花都區市場監督管理局表示正著手跨地域調查。引發爭議的美誠月餅，在三隻羊多位主播直播間被標榜為「香港月餅」的產品，目前已停止銷售。對於被指涉及虛假宣傳，生產商廣州美誠指，「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的」， 惟避答有否於香港銷售。另美誠客服表示，「品牌基因與研發團隊均源自香港」。

內媒報道，據「美誠月餅」包裝的資料，營運方為廣州市美誠食品有限公司（下稱「美誠食品」），該品牌月餅生產商有兩個，一個是廣州市美誠食品科技有限公司（下稱「廣州美誠」），另一個是佛山市美誠食品有限公司。 2019年香港註冊品牌 避答有否香港銷售 對於引發爭議，廣州美誠人力資源部負責人向記者展示了公司在香港的註冊商標，強調公司2019年就在香港註冊了品牌，目前遇到這樣的事情也很無奈：「您提到（網上質疑）在香港註冊公司、在內地生產問題，我想，沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產的。」該負責人指，「我們其實沒有迴避這個問題，只是說，我們也呼籲大家去理智地看待這個問題。」他又指，「作為商家來講，目前只能說比較無奈。」

至於「美誠月餅」在香港是否有銷售？上述負責人稱，由於其非銷售崗位人員，「關於這方面的話我也不是特別清楚，具體還是以線上客服公佈的消息為準」。記者根據美誠食品官網介紹，撥打了美誠月餅客服電話，但電話未有人接聽。 「品牌基因與研發團隊均源自香港」 另有內媒記者以消費者名義諮詢美誠月餅官方銷售門店抖音的「美誠禮官方旗艦店」客服。報道引述客服表示，美誠品牌是在香港註冊並擁有商標註冊證書的，品牌基因與研發團隊均源自香港。美誠為了更好的拓展市場需求，在廣州與佛山設立了營銷中心與生產基地，強化供應鏈管理，提升品牌競爭力。