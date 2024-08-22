《魔女的條件》劇情台灣成真 女老師嚐15歲男生「禁果」 被炒判緩刑

這宗師生戀的情節宛如經典日劇《魔女的條件》翻版，該劇由松嶋菜菜子與瀧澤秀明主演，描寫女教師與男學生之間的師生戀。

台灣桃園市一間中學的25歲女老師，與15歲男學生發展師生戀，去年將對方連續3天帶回家發生性行為，及後男學生母親發現兒子身上有吻痕而東窗事發。桃園地方法院日前判處女老師有期徒刑6月、緩刑3年，終生不得再任教師。這宗師生戀的情節宛如經典日劇《魔女的條件》翻版，該劇由松嶋菜菜子與瀧澤秀明主演，描寫女教師與男學生之間的師生戀。

桃園地方法院判決書指出，甘姓女老師在2022年8月起於桃園市某國中擔任老師，任教期間認識該校15歲的男學生，進一步發展為師生戀，去年5月25日、26日、27日，3次與對方在自己租住的住宅發生性行為，過程並未違反男生意願；及後男生返家後被母親發現身上有大量吻痕曝光，母親因此到學校查訪報警。

連續3天「激戰」 母發現兒子有大量吻痕揭發

法官審理時認為，甘女對身心發育未成熟、尚無性自主決定權的少男造成危害，考慮她在偵訊及庭訊時坦承犯行、呈交悔過書，可見確有悔意，考量無其他前科，雖願與少年母親調解，但因對方不願和解、未到庭而未能達成，最終依對於14歲以上、未滿16歲男子性交共3罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月、緩刑3年，並應於判決確定翌日起6個月內向公庫支付新台幣10萬元，可上訴。

桃園市政府教育局指出，甘女已被所屬國中終止聘約，且議決終身不得聘任；教育局已在去年10月30日核准解聘，並將甘女登入教育部不適任系統，終生不得聘用。