「鶴茶樓」飲芝麻凍飲咬到爆漿曱甴　揭開驚見「一家大細」

台北北市一名男子昨晚在社交平台爆料，指他到當地手搖飲品店「鶴茶樓」點了一杯內含芝麻凍飲，詎料飲到一半發現有脆脆的口感，咬下去還爆漿，撕開封膜後一看才驚見原來「整杯都是」曱甴(蟑螂)。北市衞生局表示，目前已派員前往稽查。
事主在社交平台Facebook「爆料公社二社」專頁分享多張相片和影片，相片顯示事主手持不杯飲品，標示上寫有「鶴記鴛鴦凍奶茶」、「晴光店」，日期為25日下午約4時半。有相片見杯上封膜已撕開，上面有一隻已死曱甴；另一張相見杯內有至少3隻曱甴屍骸；還有一段影片由杯外影入杯內的情況。食品藥物管理科林冠蓁科長表示，已派員前往鶴茶樓稽查，並針對人員衞生管理、作業場所衞生、病媒防治、設施設備管理等加強查核，複查若不符合規定，將依違反《食品安全衞生管理法》處6萬至2億元新台幣罰鍰。
鶴茶樓：晴光店今日公休1日
鶴茶樓昨日亦在Facebook專頁發聲明表示，總部對此事件表達最深的歉意，並對該顧客帶來的不便深表歉意，「我們也很擔心顧客的身體狀況，對於受影響的顧客我們也已主動聯繫並積極處理中」、「如有需要，我們也會全力配合政府等相關部門的調查，並承擔應有的責任」，並指出，將會加強所有員工的衞生培訓，並請北市晴光店26日公休1日進行總部規範的全面衞生清潔與稽查。