《黑神話：悟空》捲多宗剽竊指控　網民：相似不等同抄襲

中國遊戲開發商「遊戲科學Game Science」開發的3A遊戲大作《黑神話：悟空》20日上線至今，討論度不斷。但有創作者、工藝家指控，自己的作品未經同意就被「借鑒」、「抄襲」。「黑神話悟空疑似抄襲」話題也成為熱搜。 綜合內媒報道，知名國畫博主「塞上李雲中」23日在微博上發文並PO出兩張圖，以自己2012年畫的孫悟空與遊戲裏的悟空進行對比：「好像是給我畫的孫悟空換了身裝備，可能是打怪升級了，真帥」。公開資料顯示，李雲中為內蒙古青年畫家，被稱為繪畫《西遊記》第一人。

「姿勢也能鑑定為抄襲？」 這篇發文迅速引來關注，有網友質疑，「姿勢也能鑑定為抄襲？」但有人幫李雲中緩頰：「老師從始至終就沒指責過美術抄襲，說的是可能借鑑，希望黑神話粉絲不要應激」。 李雲中23日中午在微博發文強調，自己並沒有蹭熱度，也沒有質疑抄襲，是媒體「曲解了」，但這篇文隨後又被刪除。報道指，此前，李雲中也曾回覆網友，「其實我也發現《黑神話》有借鑒我作品的幾處證據」。 石窟、寺觀、博物館造像博主「楠山禪」22日也在微博發文，將過往拍攝的圖片與遊戲畫面進行對比。楠山禪稱「悟空您好，在使用猴哥的圖片時，未告知本人，看到請聯繫，謝謝」，並直接Tag製作人馮驥與《黑神話》的帳號。

楊戩所戴臂鞲驚人相似 楠山禪PO出的對比照中，《黑神話》幾處建模場景與其拍攝照片從細節、角度等方面高度一致。但也有網友認為，兩者都是取自古建築實景，不能因為說相似就認定是抄襲。 另外，有網友就發現，《黑神話》遊戲裡的楊戩角色所佩戴的臂鞲，竟與工藝大師李輝的作品獬豸臂鞲驚人相似，「希望有個說法」。隨後，李輝也在微博帳號「玄鏐108」貼出，遊戲中楊戩的臂鞲與自己過往設計的臂鞲作品的對比圖，並感嘆，「又被抄襲了，原創有那麼難嗎？手藝人的權益誰來維護？」據悉，李輝是中式甲胄藝術家、北京市工藝美術大師。