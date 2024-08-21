《黑神話：悟空》火爆！取景地山西搜索熱度翻倍　多地蹭喊「快跟悟空來旅遊」

國產遊戲《黑神話：悟空》20日上線，一小時玩家破百萬，相關熱搜更是霸佔微博等多個社交平台。其中，遊戲主要取景地山西搜索熱度翻倍，北京、重慶、安徽等多地文旅部門也紛紛動起來，喊話「快跟悟空來旅遊」！

中式古建成遊戲亮點 據悉，《黑神話：悟空》中大量高度還原的中式古建呈現，成為遊戲一大亮點，公開報道顯示，遊戲裡的所有古建築全部來自於團隊遍訪多個省區實地考察，並在遊戲中進行高度還原。其中，36個取景地裡，山西省獨占27個，包括小西天、玉皇廟、鐵佛寺等文化古跡，讓不少網友呼籲山西「一定要接住潑天的富貴」。 綜合內媒報道，《黑神話：悟空》上線後點燃山西旅遊，搜索熱度翻倍，在旅遊平台「攜程」上，8月20日0點至12點，山西省的搜索熱度環比前一日增長超過10%，大同、朔州等城市搜索熱度均環比增長2成。「同程」數據也顯示，截至20日下午16點，山西旅遊搜索熱度較前日同一時段上漲17%，其中朔州旅遊搜索熱度上漲91%，晉城旅遊搜索熱度上漲63%。

文旅策劃旅遊活動 據《太原日報》消息，山西文旅將在8月22日至25日，策劃啟動「跟著悟空遊山西」的活動，屆時將發佈主題線路、線下通關文牒、主題周邊等，並且山西文旅還將邀請全網博主、遊客線下探索打卡。 除了山西之外，遊戲中的取景地還有四川的安岳茗山寺、重慶的大足石刻、杭州的靈隱寺、麗水的時思寺等名勝古跡。8月20日，北京、重慶、安徽等多地文旅部門紛紛展開相關傳播活動，向遊客喊話「快跟悟空來旅遊」。

打開文旅行銷新局面 像「重慶文旅」發佈影片，稱重慶大足石刻還原到《黑神話：悟空》裡，希望大家在體驗西遊世界的同時，也能感受到重慶大足石刻的一眼千年；「文旅北京」則放大絕，喊跟著《黑神話：悟空》走進北京那些86版《西遊記》電視劇取景地，宣傳片中列舉了門頭溝區戒台寺、石景山區八大處公園、海澱區七王墳；「安徽文旅」亦發佈短影音，標題「遊戲中驚現安慶天柱山？網友曬出遊戲截圖」。 據《極目新聞》報道，攜程研究院表示遊戲IP可助力打開文旅行銷的新局面，將線上遊戲熱度轉化為線下旅遊熱度，其獨特的文化魅力和沉浸式體驗也能夠逐步影響並吸引潛在的海外客戶。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章