《黑神話：悟空》首批玩家反饋現「3D暈」　醫師：逐步適應是重要策略

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》自20日上線後火爆全球，不僅硬核遊戲玩家入手遊戲，也有許多新手出於好奇購買「嚐鮮」，有玩家反饋稱因玩遊戲出現頭暈不適、甚至嘔吐等「3D暈」症狀，引發內地網民熱議。
遊戲主播3D暈
據內媒《新聞坊》報道，《黑神話：悟空》20日上線當天，有一名遊戲主播在直播該遊戲的過程中因為「3D暈」，出現了臉色蒼白、流虛汗、嘔吐的症狀，只能趕緊終止下播，引發網友討論。連主播本人也調侃道，這款以西遊記為背景的遊戲，沒想到九九八十一難的第一難，是眩暈之症。
據報道，其實「3D暈」不光玩遊戲，不少人看電影也會感到不適。據上海中山醫院醫師介紹，「3D暈」是一種常見的視覺誘發暈動症，主要與視覺系統和前庭系統的衝突有關。
感知上不協調
在日常生活中，當身體處於運動狀態時，內耳感知到的運動訊息與眼睛看到的景像是一致的。然而，在使用3D設備或VR設備時，雖然視覺上感受到的圖像不斷變化，但身體實際上是靜止的，這種感知上的不協調容易導致暈動症狀的出現，從而出現眩暈、噁心、流汗、疲勞等不適症狀。
減少暈動症發生的重要策略
醫師表示，對於新接觸3D電影或VR設備的人，逐步適應是減少暈動症發生的重要策略。高刷新率和低延遲的設備也能夠減少視覺和前庭系統之間的衝突，從而降低暈動症的發生率。配戴裝置時應確保設備與眼睛的距離合適，並配合適當的環境光照以減輕眼睛不適。此外，醫師還建議在使用過程中每隔20-30分鐘進行一次短暫的休息，可以有效緩解暈動症的症狀，若症狀嚴重應尋求專業治療。
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