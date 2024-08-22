《黑神話：悟空》首批玩家反饋現「3D暈」　醫師：逐步適應是重要策略

中國3A遊戲大作《黑神話：悟空》自20日上線後火爆全球，不僅硬核遊戲玩家入手遊戲，也有許多新手出於好奇購買「嚐鮮」，有玩家反饋稱因玩遊戲出現頭暈不適、甚至嘔吐等「3D暈」症狀，引發內地網民熱議。

遊戲主播3D暈

據內媒《新聞坊》報道，《黑神話：悟空》20日上線當天，有一名遊戲主播在直播該遊戲的過程中因為「3D暈」，出現了臉色蒼白、流虛汗、嘔吐的症狀，只能趕緊終止下播，引發網友討論。連主播本人也調侃道，這款以西遊記為背景的遊戲，沒想到九九八十一難的第一難，是眩暈之症。

據報道，其實「3D暈」不光玩遊戲，不少人看電影也會感到不適。據上海中山醫院醫師介紹，「3D暈」是一種常見的視覺誘發暈動症，主要與視覺系統和前庭系統的衝突有關。