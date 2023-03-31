「HUAWEI問界」電動車宣傳引高度關注　華為二度重申：「5年內」不製車

由美國電動車零件製造商賽力斯（Seres）和大陸科技大廠華為合作的汽車品牌「Aito汽車」，3月8日時在宣傳中使用了「HUAWEI問界」作為新名稱，讓外界懷疑華為是否要正式踏入電動車產業，主導AITO汽車發展，對此華為創始人、董事長任正非發出公告澄清，華為在5年內都不會製造汽車，希望大家不要妄自揣測。

其實在去年底，華為就曾在一份官方聲明中明確表示，生產汽車需要深厚的歷史積累和技術儲備，公司不會自己插足這個複雜的產業，不過「HUAWEI問界」的宣傳名號一出，傳言又開始甚囂塵上，不少人都期盼華為能夠超越Tesla，與國企比亞迪一起，成為國產電動車的領頭羊。

事實上「HUAWEI問界」是由賽力斯公司製造，只是其中的電池系統（電池模組）、電驅系統（功率半導體）、電控系統及智慧座艙是華為生產，兩間公司在2月還簽署業務深化合作協定，成立聯合創新中心，根據協議內容，雙方聯合業務目標是在2026年實現100萬輛的產銷規模，而且將於2023年年內發布基於全新平台設計生產的首款旗艦車型。

任正非的公告發的巧也發的好，先是明確劃分了當前華為的發展範疇，但卻又不把話說死，許多人揣測，華為可能是任為自家技術當前不足以作電動車生產，先留5年的時間從賽力斯身上汲取經驗，等到時機成熟時，再驚艷登場，稱霸電動車界。

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