「KK園區」頭目泰國落網　「雙重身分」實為內地通緝賭博大亨

被指「KK園區」的頭目之一佘智江在泰國落網。(網上圖片)

泰國曼谷警方13日逮捕了一位名為「佘智江」的柬埔寨公民，據內地報道，佘智江早在10年前就被中國通緝，但又在東南亞以「佘倫凱」的身分活動，營造成功華商形象。全球反詐騙組織(Global Anti Scam Org)在fb表示，「佘智江」就是緬甸犯罪組織、被稱為「豬仔煉獄」的「KK園區」的頭目之一。

據報道，「佘智江」又名「佘倫凱」，1982年出生於湖南邵東，後移居廣西桂林，佘智江是跨境網路賭博大亨，2012年就因涉及賭博等犯罪被中國大陸通緝，但後來入籍了柬埔寨，持柬埔寨護照。他做合法生意時，會用「佘倫凱」這個名字，但做一些涉及違法業務或一些灰色交易時，就會使用「佘智江」名字。多年來，他非法事業經營版圖越做越大，非法所得高達2,220萬美元，其中從事的非法事業，包括「KK園區」，據了解「KK園區」是販運人口的集團，並涉及將人體器官販賣外國活動。

曾稱 投資與「一帶一路」有關 惟遭駁斥

「佘智江」曾自稱主導的投資與中國「一帶一路」倡議有關連，惟其後被中國駐緬甸大使館公開駁斥，指相關項目是第三國投資，與「一帶一路」倡議無關。根據國際刑警組織(Interpol)對「佘智江」發出的紅色通緝令，他在中國被指控非法經營賭場有關罪行，最重可能被判10年監禁。

據報道，「佘智江」早在2017年獲得柬埔寨公民身分，因為根據柬埔寨政府的規定，只要個人捐贈25萬美元便能成為該國公民，而「佘智江」是在上周被捕的，其簽證也因此被取消，中國與泰國之間有引渡條款，目前「佘智江」正在等待引渡，惟完成所有流程可能需要數月。