1個月狂打480通急救電話！貴州男「撩妹取樂」下場慘了

王男1個月狂打480次緊急求助電話，只為調戲女接線員。（新聞晨報）

貴州一名男子太無聊，一個月內狂打緊急求助電話多達480次，專挑女性接線員調戲，令急救中心不堪其擾報警。警方及後拘捕涉宋男子，以擾亂公共秩序，將其行政拘留7天。

據《新聞晨報》報道，貴州37歲男子王某因手機欠交電話費，僅能撥打110、120等緊急求助電話。在百般無聊之下他於2024年11月21日至2024年12月18日期間，撥打120急救電話（貴州省遵義市醫療緊急救援中心）調戲女性接線員，並以此取樂。