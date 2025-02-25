熱門搜尋:
財政預算案2025 哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
中國
2025-02-25 16:47:00

1個月狂打480通急救電話！貴州男「撩妹取樂」下場慘了

分享：
王男1個月狂打480次緊急求助電話，只為調戲女接線員。（新聞晨報）

王男1個月狂打480次緊急求助電話，只為調戲女接線員。（新聞晨報）

adblk5

貴州一名男子太無聊，一個月內狂打緊急求助電話多達480次，專挑女性接線員調戲，令急救中心不堪其擾報警。警方及後拘捕涉宋男子，以擾亂公共秩序，將其行政拘留7天。

據《新聞晨報》報道，貴州37歲男子王某因手機欠交電話費，僅能撥打110、120等緊急求助電話。在百般無聊之下他於2024年11月21日至2024年12月18日期間，撥打120急救電話（貴州省遵義市醫療緊急救援中心）調戲女性接線員，並以此取樂。

貴州一名37歲男子一個月內撥打大陸緊急求助電話約480次。 涉嫌玩電話男子被判罰行政拘留7日。

日前貴州省遵義市公安局新蒲分局下達行政處罰決定書，稱經調查核實，王某撥打120累計次數達480餘次，全數均無正當理由，以取樂為目的多次撥打120急救電話的行為已構成擾亂單位秩序。

被判行政拘留7日

王某此舉不但令接線員造成嚴重心理影響，同時長期嚴重佔用急救資源，造成急救資源浪費，擾亂公共秩序。根據相關規定，王某被處以行政拘留7日。

adblk6

醫療急救事關人命，分秒必爭，王男拿「生命熱線」開玩笑引發眾怒，網友們紛紛留言痛批「這哥們兒太過分了，女接線員救死扶傷還得應付這些騷擾，拘留都是輕的，得讓他長長記性」「480次？不應該關他480天嗎？」「像120、119這種救命電話應該一次就刑拘，這個懲罰太輕了」「還要賠償120急救電話公共資源佔用費，不能讓這種混蛋逍遙法外」。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 