1個月狂打480通急救電話！貴州男「撩妹取樂」下場慘了

貴州一名男子太無聊，一個月內狂打緊急求助電話多達480次，專挑女性接線員調戲，令急救中心不堪其擾報警。警方及後拘捕涉宋男子，以擾亂公共秩序，將其行政拘留7天。
據《新聞晨報》報道，貴州37歲男子王某因手機欠交電話費，僅能撥打110、120等緊急求助電話。在百般無聊之下他於2024年11月21日至2024年12月18日期間，撥打120急救電話（貴州省遵義市醫療緊急救援中心）調戲女性接線員，並以此取樂。
日前貴州省遵義市公安局新蒲分局下達行政處罰決定書，稱經調查核實，王某撥打120累計次數達480餘次，全數均無正當理由，以取樂為目的多次撥打120急救電話的行為已構成擾亂單位秩序。
被判行政拘留7日
王某此舉不但令接線員造成嚴重心理影響，同時長期嚴重佔用急救資源，造成急救資源浪費，擾亂公共秩序。根據相關規定，王某被處以行政拘留7日。
醫療急救事關人命，分秒必爭，王男拿「生命熱線」開玩笑引發眾怒，網友們紛紛留言痛批「這哥們兒太過分了，女接線員救死扶傷還得應付這些騷擾，拘留都是輕的，得讓他長長記性」「480次？不應該關他480天嗎？」「像120、119這種救命電話應該一次就刑拘，這個懲罰太輕了」「還要賠償120急救電話公共資源佔用費，不能讓這種混蛋逍遙法外」。
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