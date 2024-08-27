1歲女嬰機上哭鬧遭2大媽困廁所「教育」　母親據報表示理解(有片)

雖然搭飛機都不希望遇到小孩哭鬧，不過，一旦遇上，相信大部分人會選擇忍耐和包容。內地日前網傳在一架內地航班上，兩名女乘客疑不滿一名年僅約1歲的女嬰哭鬧，將女嬰帶到廁所教育並拍片，事後女嬰母親對兩名女乘客的舉動竟然表示理解，當地公安則表示接獲群眾報警，已通知相關部門核實處理。
綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，有網民發布影片表示，在上周六(24日)一班由貴陽飛上海的航班HO2382上，有兩名女乘客無法忍受機上一歲多的女嬰哭鬧，直接把小女嬰從其祖母身邊強行帶走，關到機艙廁所內「立規矩」。根據影片顯示，女嬰被關到廁所後一直哭著喊奶奶，兩名大媽對女嬰說不哭了才肯讓她見奶奶。據指，影片中抱女嬰的和拍攝的大媽，和女嬰互不認識。期間，兩名大媽不讓女嬰祖母進廁所。兩名大媽事後將這段影片分享網上，稱「下飛機前的兩個多小時，女孩沒有再哭」，似乎認為自己做了好事。
網民：這孩子心理陰影怎麽去
影片引起網民議論，不少網民表示，兩名乘客對小孩缺乏寬容「小孩子坐飛機，耳膜受到氣壓壓迫，難受哭鬧是很正常的事。現在有些人，即沒有常識，又沒有包容心」、「還不抓人？這不是綁架嗎？」、「非法拘禁屬於刑事案件」、「憑甚麽非法限制他人人身自由，還是未成年人」、「乘務員呢不管嗎？這太可怕了。這孩子心理陰影怎麽去」。涉事吉祥航空於周一(26日)發表聲明，指飛行途中該兒童持續哭鬧，為避免打擾到其他旅客休息，在其祖母的同意下，兩名旅客將兒童抱至洗手間教育，過程中兒童的祖母一同前往並在洗手間門口等候。航空公司與兒童母親進行情況核實，兒童母親表示已從祖母處知悉完整事件，同時對兩名旅客在機上提供協助的行為表示理解。貴州機場公安事後口頭教育幼童的祖父母，未對兩名女乘客作進一步處理。但仍然有不少網民質疑：「爺爺奶奶同意了不代表這種行為就是合法的」、「這也能當『家事』和稀泥嗎？大事化小，小事化了？」、「不能理解，把幼兒交給陌生人教育的老人是怎麽想的？」。