1歲女嬰機上哭鬧遭2大媽困廁所「教育」　母親據報表示理解(有片)

雖然搭飛機都不希望遇到小孩哭鬧，不過，一旦遇上，相信大部分人會選擇忍耐和包容。內地日前網傳在一架內地航班上，兩名女乘客疑不滿一名年僅約1歲的女嬰哭鬧，將女嬰帶到廁所教育並拍片，事後女嬰母親對兩名女乘客的舉動竟然表示理解，當地公安則表示接獲群眾報警，已通知相關部門核實處理。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，有網民發布影片表示，在上周六(24日)一班由貴陽飛上海的航班HO2382上，有兩名女乘客無法忍受機上一歲多的女嬰哭鬧，直接把小女嬰從其祖母身邊強行帶走，關到機艙廁所內「立規矩」。根據影片顯示，女嬰被關到廁所後一直哭著喊奶奶，兩名大媽對女嬰說不哭了才肯讓她見奶奶。據指，影片中抱女嬰的和拍攝的大媽，和女嬰互不認識。期間，兩名大媽不讓女嬰祖母進廁所。兩名大媽事後將這段影片分享網上，稱「下飛機前的兩個多小時，女孩沒有再哭」，似乎認為自己做了好事。