中國
2025-12-08 22:53:02

1歲女童誤吞髮夾 靠食金菇自然排出！「see you tomorrow」建奇功

女童吞下髮夾，但醫生擔心麻醉及胃鏡有風險。(互聯網)

內地安徽省合肥市近日發生一宗幼童誤食異物事件。一名年僅1歲多的女童在玩耍時，不慎將長達3公分的髮夾吞入腹中，醫生評估擔心麻醉及胃鏡有風險，建議透過飲食讓女童排出髮夾，最終果然成功！當中的「功臣」包括有「see you tomorrow」之稱的金菇。

女童誤吞髮夾後翻白眼

事發於12月4日晚間，許姓母親讓兩名孩子在床上玩耍時，年幼的女兒意外將髮夾吞下。許女士當下立即實施哈姆立克急救法，但為時已晚，髮夾已滑入消化道。女童因異物刺激出現不適反應，甚至出現翻白眼症狀。

adblk5
就醫檢查後，醫生發現髮夾邊緣較為圓滑，暫無立即危險。考量到全身麻醉進行胃鏡手術對幼兒的風險，醫療團隊建議嘗試「膳食療法」，透過食用高纖維食物促進腸道蠕動，幫助異物自然排出。

許女士遵照醫囑，讓女兒大量進食金菇及韭菜等高纖食材，並搭配香蕉等軟質食物。在調整飲食後不到24小時，女童於隔日晚間順利將髮夾排出體外。

金菇含有真菌多糖 胃酸難以分解

金菇被人們笑稱為「see you tommorrow」(明天見)，原因是食完金菇後，通常腸胃都不能消化及分解，並會於之後的糞便中和它再見，「今日食用，明日相見」。金菇不能被消化是因為金菇含有真菌多糖，胃酸難以分解這種物質，導致金菇很多時會以原貌被排出。

