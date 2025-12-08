1歲女童誤吞髮夾 靠食金菇自然排出！「see you tomorrow」建奇功

女童吞下髮夾，但醫生擔心麻醉及胃鏡有風險。(互聯網)

內地安徽省合肥市近日發生一宗幼童誤食異物事件。一名年僅1歲多的女童在玩耍時，不慎將長達3公分的髮夾吞入腹中，醫生評估擔心麻醉及胃鏡有風險，建議透過飲食讓女童排出髮夾，最終果然成功！當中的「功臣」包括有「see you tomorrow」之稱的金菇。

女童誤吞髮夾後翻白眼

事發於12月4日晚間，許姓母親讓兩名孩子在床上玩耍時，年幼的女兒意外將髮夾吞下。許女士當下立即實施哈姆立克急救法，但為時已晚，髮夾已滑入消化道。女童因異物刺激出現不適反應，甚至出現翻白眼症狀。