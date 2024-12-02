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中國
2024-12-02 15:55:00

1.58米湖南漢相睇5年食白果 意外娶1.76米白俄美女組最萌身高夫妻檔（有片）

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1.76公分的白俄羅斯美女娜美，與1.58米田軍結婚成為話題。（微博圖片）

1.76公分的白俄羅斯美女娜美，與1.58米田軍結婚成為話題。（微博圖片）

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最萌身高差夫妻！內地湖南省長沙市一名身高1.58米的男子田軍，近日娶了一名身高1.76米的白俄羅斯美女娜美，這「天龍配地虎」喜事成為話題。田軍曾相睇5年「食白果」，如今娶模特兒妻子，讓他非常自豪。

《瀟湘晨報》報道，新郎是現年32歲的田軍，新娘是芳齡僅23歲的白俄羅斯女子娜美，他們在11月30日在田軍的家鄉舉行一場盛大中式婚禮。當天兩人身穿傳統中式造型服裝，娜美一身紅色禮服，喜氣洋洋，田軍臉上掩不住的喜悅和激動。由於娜美身高1.76米，田軍為1.58米，兩人相差近20厘米，站在一起堪稱「天龍配地虎」，畫面有趣，被媒體稱為「最萌身高差夫妻」。

田軍與娜美結婚，成為微博熱搜關鍵字。 娜美父親（左）出席了女兒的中式婚禮。 田軍直言對娶得白俄羅斯美人歸而自豪。 田軍與娜美合巹交杯，後者被冠以「田娜美」之名。 田軍與娜美結婚，形成最萌身高夫妻檔。

田軍曾被逼相睇

田軍表示，能娶到娜美，他感到非常自豪︰「本來我是找不到女朋友的，我爸媽就天天逼我去相睇，相睇了5年都無果。」但他的字典裡沒有放棄，最終成功脫單︰「我當時就覺得，我可以找到自己的真愛，然後我老婆就出現了。」

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白俄羅斯美女娜美的母親也比田軍高。 白俄羅斯美女娜美與田軍影結婚相時，比後者企低一級。 白俄羅斯美女娜美不時上載Vlog分享近況，包括第一次食龍蝦。 白俄羅斯美女娜美在網上大受歡迎。 白俄羅斯美女娜美與田軍不時分享近況。 白俄羅斯美女娜美與田軍不時分享近況。 白俄羅斯美女娜美與田軍結婚成為網上熱話。 田軍在Vlog自認矮。 田軍在Vlog分享第一次見到白俄羅斯美女娜美的情況。 田軍在Vlog分享第一次見到白俄羅斯美女娜美時需要抬頭。 白俄羅斯美女娜美與田軍結婚成為網上熱話。 白俄羅斯美女娜美入鄉隨俗，已習慣打邊爐。 田軍稱白俄羅斯美女娜美是真愛。

娜美為模特兒 因工作認識

有網友透露，娜美是一名模特兒，田軍也在相關行業工作，兩人因工作相識，最後結為連理。對於這件婚事，許多網友紛紛給予祝福，「新娘真的挺漂亮啊」、「好萌啊」，也有人打趣田軍個子雖不高但可能資產「很高」，「這小伙家裡有多少資產？」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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