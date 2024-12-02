最萌身高差夫妻！內地湖南省長沙市一名身高1.58米的男子田軍，近日娶了一名身高1.76米的白俄羅斯美女娜美，這「天龍配地虎」喜事成為話題。田軍曾相睇5年「食白果」，如今娶模特兒妻子，讓他非常自豪。

《瀟湘晨報》報道，新郎是現年32歲的田軍，新娘是芳齡僅23歲的白俄羅斯女子娜美，他們在11月30日在田軍的家鄉舉行一場盛大中式婚禮。當天兩人身穿傳統中式造型服裝，娜美一身紅色禮服，喜氣洋洋，田軍臉上掩不住的喜悅和激動。由於娜美身高1.76米，田軍為1.58米，兩人相差近20厘米，站在一起堪稱「天龍配地虎」，畫面有趣，被媒體稱為「最萌身高差夫妻」。