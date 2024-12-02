最萌身高差夫妻！內地湖南省長沙市一名身高1.58米的男子田軍，近日娶了一名身高1.76米的白俄羅斯美女娜美，這「天龍配地虎」喜事成為話題。田軍曾相睇5年「食白果」，如今娶模特兒妻子，讓他非常自豪。
《瀟湘晨報》報道，新郎是現年32歲的田軍，新娘是芳齡僅23歲的白俄羅斯女子娜美，他們在11月30日在田軍的家鄉舉行一場盛大中式婚禮。當天兩人身穿傳統中式造型服裝，娜美一身紅色禮服，喜氣洋洋，田軍臉上掩不住的喜悅和激動。由於娜美身高1.76米，田軍為1.58米，兩人相差近20厘米，站在一起堪稱「天龍配地虎」，畫面有趣，被媒體稱為「最萌身高差夫妻」。
田軍曾被逼相睇
田軍表示，能娶到娜美，他感到非常自豪︰「本來我是找不到女朋友的，我爸媽就天天逼我去相睇，相睇了5年都無果。」但他的字典裡沒有放棄，最終成功脫單︰「我當時就覺得，我可以找到自己的真愛，然後我老婆就出現了。」
娜美為模特兒 因工作認識
有網友透露，娜美是一名模特兒，田軍也在相關行業工作，兩人因工作相識，最後結為連理。對於這件婚事，許多網友紛紛給予祝福，「新娘真的挺漂亮啊」、「好萌啊」，也有人打趣田軍個子雖不高但可能資產「很高」，「這小伙家裡有多少資產？」
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