10歲童用母親手機打賞15萬予美女直播主 母上訴法院要求退錢結果不盡人意

未成年人用父母的錢抖內給直播主的案例屢見不鮮，有家長誤以為只要主張「未成年人打賞」就能申請退款，但並非如此。近日北京第四中級人民法院就對一起「二次打賞」案件作出判決。 《北京青年報》報道，10歲男童小宇（化名）早前趁著夜深人靜，拿著母親的手機在短影音平台上，用母親的帳號觀看直播。沒想到，小宇還輸入偷偷記下的母親支付寶密碼，充值近2萬元人民幣（約2.16萬港元）「刷禮物」給直播主們。 幾天後小宇媽發現兒子的行為，便以「未成年人誤充值退款」為由在平台申請退款。過程中，平台方多次提示「若發生未成年人二次打賞行為，則該行為所造成的損失應由未成年人自行承擔」。

打賞達數百次 法院︰監護人理應發現 事發1個多月後，小宇在家上課時又再次拿著母親的手機，並以母親的帳號在同一平台觀看直播。該帳號在2周內增值、打賞數百次，金額累計14萬多元人民幣（約15.4萬港元）。小宇媽發現後，再次向平台方以未成年人打賞為由申請退款，但被平台以「不支持二次退款」拒絕。小宇媽遂以小宇的名義起訴，要求平台歸還通過自己帳號加值的金錢與利息，並賠償其律師費。 然而，法院查明，用於打賞直播主的帳號為小宇媽實名註冊的帳號，在該帳號二次打賞期間，打賞的直播主包括美女、追劇、遊戲直播主等。法院認為，對於頻繁的帳戶消費，監護人理應有所發現。