IKEA中國門市結業 餐廳排長龍爭食「最後一餐」

上海、廣州等7間IKEA門市，自2月2日起將關門，消息曝光各界譁然，不少人近日到訪即將走入歷史的分店「最後巡禮」，直呼捨不得，餐廳更是一位難求。

《新民晚報》報道，當天上午10時尚未開門，門口已聚集大批排隊人潮，有人表示，得知IKEA上海寶山店即將關閉，特地前來「再看一眼」，「聽說要關門，就想來走走，這家宜家陪了我們很多年。」

排隊40分鐘 只為再嘗一次瑞典肉丸

到了中午用餐時段，宜家餐廳更是人滿為患，有民眾抱怨排隊時間過長，「排了40分鐘，還是沒吃到。」但即使如此，仍有不少人願意耐心等候，只為再吃一次熟悉的瑞典肉丸。