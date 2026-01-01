熱門搜尋:
尋秦記 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 農曆新年2026 新店關注組 保暖 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
中國
出版：2026-Jan-12 15:34
更新：2026-Jan-12 15:34

IKEA中國門市結業 餐廳排長龍爭食「最後一餐」

分享：
IKEA上海寶山店人山人海。（網易）

IKEA上海寶山店人山人海。（網易）

adblk4

上海、廣州等7間IKEA門市，自2月2日起將關門，消息曝光各界譁然，不少人近日到訪即將走入歷史的分店「最後巡禮」，直呼捨不得，餐廳更是一位難求。

《新民晚報》報道，當天上午10時尚未開門，門口已聚集大批排隊人潮，有人表示，得知IKEA上海寶山店即將關閉，特地前來「再看一眼」，「聽說要關門，就想來走走，這家宜家陪了我們很多年。」

排隊40分鐘 只為再嘗一次瑞典肉丸

到了中午用餐時段，宜家餐廳更是人滿為患，有民眾抱怨排隊時間過長，「排了40分鐘，還是沒吃到。」但即使如此，仍有不少人願意耐心等候，只為再吃一次熟悉的瑞典肉丸。

adblk5

一名住在附近的女子感嘆，「我經常來，這家店開了整整12年，聽到要關門真的很遺憾。折扣是一回事，主要還是捨不得。」也有年輕人說，家中「五分之一的家具和日用品都是在這裡買的」，對IKEA關閉感到依依不捨。

內地7間IKEA門市將全部結業，不少人特意在結業前「潮聖」。

內地7間IKEA門市將全部結業，不少人特意在結業前「潮聖」。

除上海寶山店，浙江省寧波店、南通店也湧入大批顧客在寒風中排隊，黑龍江省哈爾濱店內的購物車幾乎塞滿通道，甚至有顧客因搶購商品發生爭執。有民眾驚呼，「這輩子沒見過宜家這麼多人。」

宜家中國1月7日宣布，將自2月2日起關閉上海寶山店、廣州番禺店、天津中北店、江蘇南通店、江蘇徐州店、浙江寧波店和黑龍江哈爾濱店等7家商場，轉型為小型店，以增加效益。

adblk6

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務