內地報平安收費App「死了麼」爆紅　僅兩日登上蘋果App Store付費榜首(有片)

內地一款取名為「死了麼」的付費App，因為名稱而引發熱議，衝上了中國蘋果App Store付費榜第一名，許多人認為雖然實用，但名稱太吉利，但改名的建議昨被開發者拒絕。而如今也不用改名了，因為同類型App「活了麼」已經立即推出搶流量，而且是免費。

綜合《紅星新聞》等內地媒體報道，「死了麼」是一款針對獨居者打造的App，用戶登入後必須設置緊急聯絡人的E-mail，之後要做的只有每天打開App簽到，如果連續兩天沒有簽到，App就會發送E-mail通知緊急聯絡人，部分功能還支援綁定智慧手環監測生理體徵，觸發緊急預警；售價8元人民幣。安卓系統App Store尚未上架。有網友針對此App提出一些優化建議，例如改為透過簡訊通知緊急聯絡人、優化簽到形式等，不過更多網友關注的是，App名稱「死了麼」不好聽，建議改成「活著麼」更好。對此，開發團隊認為「死這個字很少被提及，但是死是每個人都必須去面對的事情」。