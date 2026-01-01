天津美食「狗不理」包子 英文名叫Go Believe 網民驚嘆不已︰譯得好！

天津著名小吃「狗不理」包子，英文名稱近日引起網民高度關注。
專營餐飲及狗不理包子等的內地百年老字號狗不理集團股份有限公司，近日被網民發現英文商標使用了「Go Believe」作為英文名稱，與「狗不理」的中文發音巧妙呼應。有網友大讚英名稱譯得絕佳、是「信達雅」的水平，笑言如果直譯「Dog Ignore」就貽笑大方，亦優於單純使用拼音。
天津一間狗不理門店工作人員表示，「Go Believe」的命名既符合市場偏好，也方便向外國顧客介紹品牌歷史。
「狗子賣包子不理人」
「狗不理」包子獨特的水餡和半發麵工藝聞名，外形通常為18個摺，涵蓋鮮肉包、三鮮包等6大類98個品種，以皮薄餡嫩、鮮香不膩為特色。 2006年入選人民大會堂國宴食品，2011年其手工技藝被列入國家級非物質文化遺產名錄。
根據官方資料，發明「狗不理」的高貴友，乳名為「狗子」，因生意繁忙無暇招呼客人，民間遂流傳「狗子賣包子不理人」的說法，包子因而得名。據報該包子曾作為貢品進獻慈禧太后，1973年毛澤東主席亦曾指定品嚐，並於2018年成為中俄元首交流活動中的特色食品。
內媒記者查證發現，狗不理集團股份有限公司早在2007年就已註冊該商標，專用權期限至2032年。