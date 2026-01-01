天津美食「狗不理」包子 英文名叫Go Believe 網民驚嘆不已︰譯得好！

天津著名小吃「狗不理」包子，英文名稱近日引起網民高度關注。

專營餐飲及狗不理包子等的內地百年老字號狗不理集團股份有限公司，近日被網民發現英文商標使用了「Go Believe」作為英文名稱，與「狗不理」的中文發音巧妙呼應。有網友大讚英名稱譯得絕佳、是「信達雅」的水平，笑言如果直譯「Dog Ignore」就貽笑大方，亦優於單純使用拼音。

天津一間狗不理門店工作人員表示，「Go Believe」的命名既符合市場偏好，也方便向外國顧客介紹品牌歷史。