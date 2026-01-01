網紅「你的渡口」猝死終年29歲 　生前為還債轉戰成人平台感染梅毒

擁有百萬粉絲的中國潮流網紅「你的渡口」（本名張純），於元旦凌晨搶救無效離世，終年29歲。家屬於1月12日向陸媒證實噩耗，並透露遺體已在上海火化，消息曝光後震驚外界，也令大批粉絲心碎不已。
死因疑與生活習慣有關
根據《四川觀察》報道，網路上瘋傳一段疑似張純好友與其母親「小渡媽媽」的對話截圖。張母在對話中悲痛表示：「是走得突然，突然死亡猝死的」，並提到女兒生前喜歡熬夜，加上心臟健康一直欠佳，顯示其猝死原因可能與生活習慣及健康因素有關。
被粉絲稱「口子姐」的張純，2018年以大學生身分在社交平台分享波鞋穿搭而爆紅，清新外型和專業搭配能力讓她獲得「波鞋女神」封號。人氣巔峰時期，她跨界參加綜藝節目《說唱聽我的》展現饒舌才華，並發表多首單曲，社群粉絲數超過百萬。
2024年轉戰海外成人付費平台
然而張純的事業隨後遭遇重創，自創潮牌宣告破產，更因此負債累累並罹患憂鬱症。為了還清債務，她在2024年做出驚人決定，轉戰海外成人付費平台維持收入，此舉讓她形象大跌並遭受嚴重的網路暴力。去年她更在直播中崩潰自曝感染梅毒，導致嚴重的皮膚問題。
儘管家屬已出面證實死訊，但網上仍出現質疑聲浪。部分網友指出，張純的社交平台在死訊傳出後仍有活動跡象，且官方死亡證明尚未公開，懷疑她可能以「假死」方式逃避債務。對此，張純生前的多位好友紛紛跳出來發聲哀悼，並呼籲酸民停止對死者的惡搞與無禮猜測。
