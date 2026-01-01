網紅「你的渡口」猝死終年29歲 　生前為還債轉戰成人平台感染梅毒

擁有百萬粉絲的中國潮流網紅「你的渡口」（本名張純），於元旦凌晨搶救無效離世，終年29歲。家屬於1月12日向陸媒證實噩耗，並透露遺體已在上海火化，消息曝光後震驚外界，也令大批粉絲心碎不已。

死因疑與生活習慣有關

根據《四川觀察》報道，網路上瘋傳一段疑似張純好友與其母親「小渡媽媽」的對話截圖。張母在對話中悲痛表示：「是走得突然，突然死亡猝死的」，並提到女兒生前喜歡熬夜，加上心臟健康一直欠佳，顯示其猝死原因可能與生活習慣及健康因素有關。