私人診所公告「放棄低端病人」挨轟　醫生辯稱：保護自己

山東省沂南縣一間私人診所因張貼「放棄低端病人」公告引發輿論撻伐。1月13日，沂南縣衛生健康局表示，已對涉事診所負責人進行約談批評，並責令立即整改，目前該公告已撤除。

綜合媒體報道，網路流傳的公告標題為「收費高低與醫德無關 要放棄低端病人」，內容將病人區分為兩類。公告稱「低端病人，花1塊錢，要10塊錢的藥，100塊的效果，還得要1000塊的服務！轉頭挑三揀四，耍賴訛錢，你不滿足他，就拿醫德綁架你。」另一方面則描述「優質病人完全不一樣！只要你有真本事，能解決他的問題，人家從不討價還價，價格合理貴點，心甘情願買單！」