朱古力廣告「小熊變大？是你能握住了！」捱轟 商家卸責AI生成再被批

金帝朱古力是內地80、90後的童年回憶，近日一句廣告標語惹來批評「擦邊」為流量，帶有低俗暗示。有網民發現金帝於小紅書發放的金色小熊朱古力廣告內容，出現「小熊變大？是你能握住了！」認為大有問題。有人稱，第一反應是以為豐胸廣告，認為內容非常令人不適。有家長稱，不敢買給小孩食。金帝瞬即於周一(12日)發聲明道歉，解釋是小紅書的自動優化功能生成有關文字。網民再轟將責任推給AI(人工智能)。

公司喊冤呼籲小紅書作證 金帝在聲明中解釋，爭議內容源自先前有消費者反映復產後的小熊巧克力似乎變小，品牌原意是說明產品為依原版1：1複製，尺寸並未縮減。然而，由於開啟小紅書千帆(小紅書的電商經營與行銷平台)投放的「自動優化功能」，系統會自動拆分、重組圖片與標題元素，最終生成並展示了被外界質疑不當的內容。

不過，相關說法並未獲得多數網友認同，並認為品牌是要「甩鍋」給AI。有意見指出，系統優化仍須建立在品牌方提供的原始素材上，若文案庫中未出現相關詞彙，演算法不可能「憑空生成」。首版致歉聲明不久後即遭下架，同日發布的第二版聲明中，金帝更進一步強調爭議圖片並非人工撰寫或由營運人員使用AI製作，甚至公開呼籲平台為其作證。