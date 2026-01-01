新疆網紅女官員墮馬重傷搶救 披紅色斗篷雪地策馬爆紅

有內媒今日（14日）一度報道，曾因策馬雪原推廣新疆文旅而爆紅的網紅女官員賀嬌龍，昨日（13日）在工作過程中意外墮馬離世。但有當地相關部門工作人員稱是假消息，賀嬌龍尚未離世，目前仍在醫院搶救中。

一度誤傳去世

公開資料顯示，今年47歲的賀嬌龍為漢族，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長，她於2020年身披紅斗篷，攝氏零下20度在雪原策馬奔騰，為旅遊專案代言的短片火遍內地網絡，翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長，她的形象帶動了昭蘇縣乃至伊犁州的旅遊業，成為「新疆文旅推薦人」之一，亦被稱為「最颯文旅女局長」。賀嬌龍在去年分別獲「自治區先進工作者」和「全國三八紅旗手」稱號，繼續透過直播團隊推動鄉村振興。