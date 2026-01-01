新疆網紅女官員墮馬頭部重傷不治 披紅色斗篷雪地策馬爆紅(更新)

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍傳出墮馬重傷。官方通報周三（14日）晚上11時，賀嬌龍因傷搶救無效，不幸離世，年僅47歲。賀嬌龍曾憑披著紅色斗篷在雪原策馬而爆紅，之後主力擔任新疆的文旅推廣，是當地網紅女官員。
公開資料顯示，今年47歲的賀嬌龍為漢族，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長，她於2020年身披紅斗篷，攝氏零下20度在雪原策馬奔騰，為旅遊專案代言的短片火遍內地網絡，翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長，她的形象帶動了昭蘇縣乃至伊犁州的旅遊業，成為「新疆文旅推薦人」之一，亦被稱為「最颯文旅女局長」。賀嬌龍在去年分別獲「自治區先進工作者」和「全國三八紅旗手」稱號。近年來，賀嬌龍積極從事新疆文旅推介和直播助農活動，個人不收取任何報酬，所有直播打賞均用於公益事業。
新疆官方通報，周日(11日)下午，因工作需要，賀嬌龍在博樂市進行農產品電商銷售活動前期拍攝時，意外墜馬致頭部嚴重受傷，隨即被送往博州人民醫院救治。至周二（13日），賀嬌龍被轉送新疆醫科大學第一附屬醫院接受重症醫學救治，周三(14日)因傷勢過重搶救無效，不幸離世。
《澎湃新聞》昨日一度報道賀嬌龍在星期二已逝世，惟及後報道已下架。《南方都市報》昨日報道，賀嬌龍受傷後仍在救治中。
賀嬌龍過去受訪時曾表示，身為公職人員，重點在於為民服務，而非追求成為網紅；她也指出騎馬對牧區基層幹部而言是一項必要技能，車輛無法抵達之處仍需以馬匹與雙腳完成公共服務的「最後一里路」。