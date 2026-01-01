新疆網紅女官員墮馬頭部重傷不治 披紅色斗篷雪地策馬爆紅(更新)

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍傳出墮馬重傷。官方通報周三（14日）晚上11時，賀嬌龍因傷搶救無效，不幸離世，年僅47歲。賀嬌龍曾憑披著紅色斗篷在雪原策馬而爆紅，之後主力擔任新疆的文旅推廣，是當地網紅女官員。

公開資料顯示，今年47歲的賀嬌龍為漢族，四川射洪人，碩士研究生學歷，曾任新疆昭蘇縣副縣長，她於2020年身披紅斗篷，攝氏零下20度在雪原策馬奔騰，為旅遊專案代言的短片火遍內地網絡，翌年4月，賀嬌龍從昭蘇縣調往伊犁州擔任文旅局副局長，她的形象帶動了昭蘇縣乃至伊犁州的旅遊業，成為「新疆文旅推薦人」之一，亦被稱為「最颯文旅女局長」。賀嬌龍在去年分別獲「自治區先進工作者」和「全國三八紅旗手」稱號。近年來，賀嬌龍積極從事新疆文旅推介和直播助農活動，個人不收取任何報酬，所有直播打賞均用於公益事業。