內地圍棋賽作弊疑雲　業餘選手戴AI眼鏡7連勝 摘下即輸4盤

內地民間圍棋賽事、第八屆「殺豬大會」全品級圍棋大賽中近日出現作弊疑雲，一名業餘選手李蒙佩戴AI智能眼鏡出賽，開局便取得七連勝，及後遭其他棋手舉報後，賽會要求其摘下眼鏡，結果，李蒙接連吞下四敗，戰績反差引起圍棋界對AI設備是否應全面禁止的熱議。
《都市快報》報道，儘管李蒙聲明眼鏡僅用於播放音樂和接聽電話，無攝像鏡或作弊功能，但懸殊的戰績引發很多棋手質疑。有棋手指出李蒙自2025年下半年購買AI眼鏡後「突飛猛進」，曾取得30多連勝佳績。
去年買鏡後「突飛猛進」 取30多場連勝
「殺豬大會」賽事屬於民間自發舉辦的業餘圍棋賽事，起源農村年節活動，強調「快樂圍棋」精神，比賽透過「讓子制」設計讓不同段位棋手同場競技，讓業餘棋手有機會與高段或職業棋手對弈。2025年12月21日至26日，第八屆「殺豬大會」全品級圍棋大賽在浙江紹興一酒店舉行，吸引了118名棋手參與。賽事獎金冠軍高達3萬元，亞軍2萬，季軍1萬，每個品級還設有相應獎額。
職業棋手稱對方「媲美世界冠軍」
根據現場棋手指，李蒙在連勝過程中擊敗多名職業三段至五段選手，下完之後他們都表示和李蒙下棋有難度。職業5段棋手周元俊在群組表示，李蒙以分先實力碾壓自己，後來考慮盤口才放點面子。周元俊感嘆其時間與形勢雙重碾壓，程度媲美世界冠軍。現場棋手發現李蒙佩戴智能裝置，隨即向主辦方反映情況。
澄清眼鏡未搭載攝影分析功能
主辦方事後在比賽群組內說明，AI眼鏡屬於具備作弊條件的電子設備，雖無法直接證明舞弊，但已先行警告並要求後續不得再佩戴。李蒙在摘下眼鏡後狀態明顯下滑，連敗4場，其中，與業餘8段棋手對弈時差距尤為明顯，甚至敗給品級遠低於自己選手。賽後，李蒙再次澄清眼鏡僅具音樂播放與通話功能，並未搭載攝影或內含即時分析功能，但也坦承自身行為容易讓人質疑，違背比賽公平精神，願意接受後續監督，並將照規定參加今年的賽事。