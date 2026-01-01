內地圍棋賽作弊疑雲　業餘選手戴AI眼鏡7連勝 摘下即輸4盤

《都市快報》報道，儘管李蒙聲明眼鏡僅用於播放音樂和接聽電話，無攝像鏡或作弊功能，但懸殊的戰績引發很多棋手質疑。有棋手指出李蒙自2025年下半年購買AI眼鏡後「突飛猛進」，曾取得30多連勝佳績。

去年買鏡後「突飛猛進」 取30多場連勝

「殺豬大會」賽事屬於民間自發舉辦的業餘圍棋賽事，起源農村年節活動，強調「快樂圍棋」精神，比賽透過「讓子制」設計讓不同段位棋手同場競技，讓業餘棋手有機會與高段或職業棋手對弈。2025年12月21日至26日，第八屆「殺豬大會」全品級圍棋大賽在浙江紹興一酒店舉行，吸引了118名棋手參與。賽事獎金冠軍高達3萬元，亞軍2萬，季軍1萬，每個品級還設有相應獎額。

職業棋手稱對方「媲美世界冠軍」

根據現場棋手指，李蒙在連勝過程中擊敗多名職業三段至五段選手，下完之後他們都表示和李蒙下棋有難度。職業5段棋手周元俊在群組表示，李蒙以分先實力碾壓自己，後來考慮盤口才放點面子。周元俊感嘆其時間與形勢雙重碾壓，程度媲美世界冠軍。現場棋手發現李蒙佩戴智能裝置，隨即向主辦方反映情況。