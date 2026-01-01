內地「死了麼」獨居App爆紅求改名　加推英文版Demumu

標榜為獨居族群安全守護功能的內地App「死了麼」，被指名稱「不吉利」引發討論，開發團隊14日證實，將公開徵集全新中文名稱，並將英文名稱命名為「Demumu」。

「誠邀各位大開腦洞」

《紅星新聞》報道，「死了麼」App開發團隊14日在官方平台發文指出：「名字是產品的靈魂，更是連接你我的紐帶。之前的更名嘗試未能盡如人意，所以我們決定把命名權交還給最懂它的你們。誠邀各位大開腦洞，為我們取一個響亮的新名字。」

至於「死了麼」英文名稱已拍板，該團隊13日宣布，正式啟用全球化品牌名稱「Demumu」：「把源自中國的守護方案帶向世界，服務全球更多獨居群體。」