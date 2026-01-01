「棋聖」聶衛平逝世享年74歲 連挫日本超一流棋手創神話

中國圍棋協會名譽主席、「棋聖」聶衛平周三晚上（14日）因病在北京逝世，享年74歲。其女兒聶雲菲發訃告表示，聶衛平於2013年接受癌症手術，去年3月曾因突發腦梗昏迷12天，甦醒後始終以堅毅姿態積極康復，惟最終於醫院因突發疾病搶救無效逝世。訃告中形容聶衛平「畢生心血毫無保留地奉獻給中國圍棋的普及、推廣與發展事業，用一生實踐了對圍棋事業的赤誠初心與執着堅守」。

聶衛平1952年生於遼寧瀋陽，自幼習棋，1973年入選中國圍棋集訓隊，先後奪得多項國內外賽事冠軍。1984年首屆中日圍棋擂台賽中，他以作為主將力挽狂瀾，連敗3名日本一流棋手小林光一、加藤正夫與藤澤秀行，創造「擂台神話」，助中國隊奪冠，被國家體委授予「棋聖」稱號，掀起了全國的圍棋熱潮。此後，聶衛平出任中國圍棋國家隊總教練，培育出馬曉春、常昊、古力等多位中國圍棋領軍人物，為中國圍棋的發展奠下重要基礎。

中國圍棋協會表示，聶衛平的逝世是中國圍棋界乃至體育界的重大損失，他的拼搏精神與卓越成就將永遠被銘記。聶衛平生前在接受中新社訪問時曾談到，在人工智能時代，人類仍需要圍棋，「人學會下棋，棋盤上的道理對其日常生活、學習工作，都有指導作用。」除了圍棋，聶衛平亦熱愛足球。他曾說，圍棋與足球同為黑白之間詮釋的運動，都講求戰略布局：「圍棋更複雜一點，足球則更有激情。」