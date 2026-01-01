王毅晤加拿大外長 願排除干擾 推動中加關係走實走好

加拿大總理卡尼周三晚抵達北京，展開為期4天的訪華行程，外界關注卡尼此行時值美國特朗普政府持續其美國優先政策，中加關係有望進一步回溫。全國人大常委會委員長趙樂際昨午在北京會見卡尼，稱全國人大願同加拿大議會加強友好交往。外長王毅同日接見加拿大外長阿南德，指中方願同加方加強溝通，排除干擾，推動雙邊關係在新形勢下走穩、走實、走好。

王毅表示，今次是加拿大總理時隔8年訪華，對兩國關係具有轉折性、標誌性意義。他稱，中加兩國領導人將舉行會談，相信將為雙邊關係開闢新前景；並指當今世界正經歷前所未有的深刻複雜變化，中加關係影響超越雙邊範疇，中方願同加方加強溝通，增進信任，排除干擾，深化合作。