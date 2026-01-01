20歲內地女網紅Umi，日前被發現流落柬埔寨西哈努克港街頭，面容憔悴且雙腿受傷疑似骨折。經中國駐柬大使館協助救援後，Umi已於數日前返回中國，目前正在福州醫院接受身體檢查。

據《極目新聞》報道，Umi的父親表示，去年12月26日女兒曾聯繫家人稱腿部出問題需要睇醫生費用，家裡立即匯去人民幣2200元，之後再也聯絡不上女兒。當時有照片顯示，Umi在柬埔寨西港一間酒店附近流浪，手中還拿著一張X光照片。

報道指出，今年1月3日下午，中國駐柬大使館在當地一間醫院尋獲Umi。使館通報指出，該女孩當時身體狀況很差，人員立即協調將她轉送至另一間醫院救治。Umi向大使館反映，她受「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，後來卻流落街頭。