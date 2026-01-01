20歲內地女網紅Umi，日前被發現流落柬埔寨西哈努克港街頭，面容憔悴且雙腿受傷疑似骨折。經中國駐柬大使館協助救援後，Umi已於數日前返回中國，目前正在福州醫院接受身體檢查。
據《極目新聞》報道，Umi的父親表示，去年12月26日女兒曾聯繫家人稱腿部出問題需要睇醫生費用，家裡立即匯去人民幣2200元，之後再也聯絡不上女兒。當時有照片顯示，Umi在柬埔寨西港一間酒店附近流浪，手中還拿著一張X光照片。
報道指出，今年1月3日下午，中國駐柬大使館在當地一間醫院尋獲Umi。使館通報指出，該女孩當時身體狀況很差，人員立即協調將她轉送至另一間醫院救治。Umi向大使館反映，她受「高薪工作」誘惑來到柬埔寨，後來卻流落街頭。
醫治Umi的當地醫院透露，她被診斷出肺部感染、胸腔積液等多種病症，而且毒品檢測結果呈陽性。Umi透露，去年3月她在朋友介紹下前往柬埔寨從事服務業工作，工作期間在當地認識男朋友後又分手。她解釋流落街頭的原因，是因為自己行動不便、身體狀況不佳，房東擔心安全問題將她趕出。
身體好轉 腳部神經仍有問題
Umi的母親與一名親屬於1月6日從福建出發，搭機前往柬埔寨西港接人。Umi的親屬透露，由於Umi遺失護照，花了幾日補辦護照。目前Umi在福州醫院檢查身體，她身體狀況已好轉許多，但腳部仍有問題，醫生診斷為神經問題。
