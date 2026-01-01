塔爾寺點亮萬盞酥油燈 青海燃燈節有多震撼？

金色的光芒透過寺院建築的窗戶照射出來，在八寶如意塔的台階上流淌，將整座寺院映照得莊嚴而神聖。空氣中彌漫着酥油特有的香氣，伴隨僧人們的誦經聲，信眾們手持念珠，沿着轉經道緩緩行走......這便是一年一度青海燃燈節的盛況。 燃燈節，藏語稱為「葛登阿曲」，是一場為紀念藏傳佛教四大派系之一格魯派的創始人——宗喀巴大師而舉行的盛大供燈法會。 1419年的藏曆十月二十五日，大師圓寂，相傳，為了能讓其智慧之光永照世間，僧俗信眾便在當天紛紛點燃酥油燈，這一傳統持續至今已有600餘年。

雖然在這一天，青海的格魯派藏佛寺都會舉辦燃燈節，不過對塔爾寺而言，這節日意義尤為特殊，因為這裏正是宗喀巴大師的誕生地。 因此，每年的燃燈節，塔爾寺舉辦的規模都是最大的，這不僅是一場隆重的宗教儀式，更成為了高原冬夜中最璀璨的文化盛景，是到青海旅遊的必訪之處。 延伸閲讀：雍布拉康 西藏第一座宮殿的傳奇 酥油燈和酥油花 燃燈節看青海非遺 既然叫做燃燈節，所點燃的燈也很講究，要營造絢爛奪目的燈海，酥油燈功不可沒。 這種燈使用從牛奶中反覆提煉的純淨酥油作為燃料，因其燃燒時火焰穩定、煙氣較少，且被認為十分潔淨，從而成為藏傳佛教中最經典的供品之一。

在燃燈節，僧眾會將成千上萬盞酥油燈精心擺放，常見的造型包括環繞殿堂的連續燈帶、象徵性的佛塔形狀，以及各種吉祥圖案，別具特色。 與酥油燈相互輝映的，還有塔爾寺「藝術三絕」（酥油花、壁畫、堆繡）之一的酥油花，屬國家級非遺。

製作時，師傅需將雙手浸入冰水中降溫，以防體溫融化酥油，再用染色的酥油料塑造成精巧絕倫的佛像、花卉、樓閣等形態，其題材從佛經故事到世間百態，色彩絢麗，細節繁複。 在燃燈節期間，凝固的酥油花與躍動的酥油燈共同陳列，一靜一動，展現出藏傳佛教的藝術匠心。