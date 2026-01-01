101歲人瑞長壽秘訣是「反養生」 愛食薯片煲劇至凌晨2點

浙江一名101歲人瑞姜月琴，生活作息顛覆一般人對長壽老人的想像。她每晚看電視到凌晨2點多才入睡，上午10點多才起身，早午餐合併為一餐，傍晚6點吃第二餐，晚上9點多還會吃餅乾作零食。女兒稱其母親為「夜貓」，反向作息及逆向養生。 綜合媒體報道，女兒姚松萍表示，母親姜月琴夜瞓的習慣是最近2年才開始。她解釋，以前母親十分勤快，日間會把家裡收拾得整整齊齊，空閒會出門散步、曬太陽。直到一次意外摔倒導致手部受傷，做完手術後，子女們擔心她過度勞累影響恢復，便不再讓她做家務。母親日間睡得多，晚上自然很難早睡，於是睇電視打發時間，久而久之養成了夜瞓的習慣。姚松萍補充：「她雖然夜瞓，但睡眠質量不差，躺下來幾分鐘就睡著了。」

牙齒健康無假牙 姜月琴沒有一顆假牙，牙齒健康得令人羨慕。她最愛溫州特色小吃馬蹄鬆，每天都吃2塊。姚松萍說，母親吃馬蹄鬆從不用先切碎，直接入口內慢慢嚼。馬仔、番薯棗等也是她愛食的零食，姚松萍笑著說：「馬仔吃起來黏牙，有的番薯棗質地偏硬，我們不太喜歡，但媽媽卻非常愛食。」此外，姜月琴還像年輕人一樣喜愛薯片。 姜月琴的另一半姚爺爺已故多年，二人是鄰里稱道的模範夫妻。他們在浙江溫州鹿城區五馬街老巷住了30多年，常手牽手散步曬太陽，被鄰居稱作「巷子裡最親密的一對」。姚松萍說，母親沒讀過書；父親讀書識字，年輕時就是母親的專屬「翻譯師」。父母戀愛時，父親收到人工第一件事就是買戲飛。母親看不懂劇情，他便在耳邊細聲講解，模仿角色引她笑。

這名不愛運動的老人，曾經是旅遊達人。40多歲時和姚爺爺同遊黃山，80多歲時兩人在杭州小住大半年，清晨逛街市，飯後遍賞西湖、西溪溼地等美景。89歲跟著家人去南京中山陵，孫新抱說：「中山陵的台階又高又陡，奶奶扶著欄杆，一步一步往上走，喘著氣也不肯休息，嘴裡還不停說『要堅持，能上去』。我們年輕人都覺得累，她卻憑著一股勁兒爬到了頂上，真是太厲害了。」近2年，姜月琴還去過洞頭、永嘉等多地，前前後後打卡20多個城市。如今姜月琴性格偏靜，孫新抱每次到訪都勸她出門曬太陽。

從不生氣 不跟人吵架 孫子回憶道，童年放學總能吃到她準備的熱麵、肉包，她還會用雞蛋做出美食。更讓孫子回難忘的是她善良又溫和，從不跟人吵架，待人接物彬彬有禮，說話永遠輕聲細語。說起母親的長壽秘訣，姚松萍總結道：「吃好、睡好，每天一杯綠茶，這些都是小事，更重要的是她心態好，不生氣、不較真，可以說活得很通透。」 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章